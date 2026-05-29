“Ya actúan como el narcodictador Nicolás Maduro”, Alito Moreno critica la reforma que anula elecciones por intervención extranjera

El dirigente del PRI alertó sobre el uso político del concepto de injerencia extranjera para invalidar resultados electorales desfavorables. (X/@PRI_Nacional)

El presidente del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, acusó que Morena aprobó en la Cámara de Diputados una iniciativa para que las elecciones se puedan anular por “supuesta injerencia extranjera”, y sostuvo que con ese criterio pretenden decidir qué es “intervención” para “aplastar cualquier resultado” que no les convenga. El señalamiento lo publicó este 28 de mayo en su cuenta de X.

En el mensaje, Moreno afirmó que en las últimas 30 horas Morena mostró “desesperación” y calificó a la mayoría como “ilegítima”, además de comparar su actuación con la del “narcodictador Nicolás Maduro”, al que acusó de “inventar enemigos fuera del país para desviar la atención”.

PUBLICIDAD

Alito Moreno sostuvo que la “verdadera amenaza” a la soberanía “está aquí”, y atribuyó la situación a la “omisión” del gobierno de Morena y de Claudia Sheinbaum. También aseguró que, mientras se habla de factores externos, los cárteles “controlan regiones completas”, “cobran piso”, “reclutan jóvenes” y “asesinan a familias”, sin que “el Estado les ponga un alto”, según su publicación.

El Senado recibe minuta sobre nulidad electoral por injerencia extranjera

Ricardo Monreal frenó en la Cámara de Diputados la discusión de la reforma electoral sobre injerencia extranjera en México. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal frenó la discusión de la reforma electoral sobre injerencia extranjera en la Cámara de Diputados este jueves 28 de mayo al pedir que se retire del orden del día el dictamen de leyes secundarias, con el argumento de abrir diálogo entre bancadas antes de debatir una norma que busca anular elecciones federales cuando se compruebe intervención externa para influir en los resultados.

PUBLICIDAD

La pausa ocurrió después de que el Pleno de San Lázaro aprobó la reforma constitucional en lo general y en lo particular con 307 votos a favor y 128 en contra. Esa minuta ya fue enviada al Senado para su análisis, aunque hasta este jueves todavía no era discutida formalmente en comisiones.

Dicha solicitud se formalizó en un oficio enviado a la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, donde Monreal y los coordinadores parlamentarios sostuvieron que el tema requiere más diálogo y consenso por su alcance en materia electoral. El propio Monreal señaló en el documento que la decisión busca generar “un espacio de diálogo, análisis y construcción de consensos”.

PUBLICIDAD

La minuta añade una cuarta causal de nulidad electoral

Morena y aliados defienden la reforma argumentando la necesidad de blindar los comicios ante presiones del extranjero. (Foto: Cámara de Diputados)

Esta iniciativa aprobada en San Lázaro plantea modificar el artículo 41 de la Constitución para incorporar una nueva causal de nulidad en elecciones federales. Esa causal aplicaría cuando se compruebe la intervención de individuos, organizaciones o gobiernos extranjeros con intención de influir en el resultado electoral.

El proyecto también busca sancionar financiamiento externo y campañas de desinformación. Con ese cambio, la Constitución sumaría una cuarta causal de nulidad electoral.

La discusión de las leyes secundarias estaba prevista para la sesión extraordinaria de este jueves 28 de mayo, pero se decidió detener el proceso para evitar una aprobación acelerada. La decisión llegó tras una reunión privada entre Ricardo Monreal, Kenia López Rabadán, Ivonne Ortega, Elías Lixa, Rubén Moreira, Reginaldo Sandoval y Raúl Bolaños-Cacho.

PUBLICIDAD

Monreal describió ese encuentro como una sesión “tensa” enfocada en reconducir los trabajos legislativos. La jornada legislativa estuvo marcada por desacuerdos entre las fuerzas políticas.