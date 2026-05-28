Empujones y pleito en el Congreso: diputado de Morena arremete contra priista en plena sesión extraordinaria

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, se registraron empujones y un conato de pelea entre legisladores de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar, de camisa blanca, se lanzó contra el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, sin embargo, el morenista Mario Miguel Carrillo intervino para detener el enfrentamiento.

En medio de la escaramuza, la legisladora priista Ana Isabel González solicitó la realización de un antidoping a Escobar tras los hechos.

Mientras el pleito se desarrollaba, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le pidió a los funcionarios públicos que detuvieran sus agresiones:

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

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