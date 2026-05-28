México

Empujones y pleito en el Congreso: diputado de Morena arremete contra priista en plena sesión extraordinaria

El diputado morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar, encendió los ánimos en San Lázaro

Guardar
Google icon

El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla

Durante la sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados, se registraron empujones y un conato de pelea entre legisladores de Morena y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El diputado morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar, de camisa blanca, se lanzó contra el priista Carlos Gutiérrez Mancilla, sin embargo, el morenista Mario Miguel Carrillo intervino para detener el enfrentamiento.

En medio de la escaramuza, la legisladora priista Ana Isabel González solicitó la realización de un antidoping a Escobar tras los hechos.

Mientras el pleito se desarrollaba, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, le pidió a los funcionarios públicos que detuvieran sus agresiones:

“Compórtense, si son tan amables de comportarse a la altura de su responsabilidad política y pública. No pueden ser estas escenas las que el pueblo de México tiene que recibir de sus legisladores. No es posible, porque hemos tenido templanza. Les solicito que respeten el pleno de esta nación”.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosPolítica mexicanaMorenaPRImexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Congreso de Nuevo León avala que perrhijos tengan custodia legal en divorcios

Las reformas al Código Civil estatal que permitirían a los jueces decidir la custodia de mascotas en casos de divorcio

Congreso de Nuevo León avala que perrhijos tengan custodia legal en divorcios

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

El perímetro de tres kilómetros quedará cerrado y solamente las personas que cuenten con boleto podrán ingresar a los encuentros mundialistas

Estos serán todos los cierres viales, rutas y accesos en el Estadio Guadalajara durante el Mundial 2026

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

El Gobierno municipal de Aquila confirmó los decesos y solicitó una investigación a las autoridades federales y estatales

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Combate al robo de vehículos; autoridades aseguran 11 toneladas de autopartes y aparente droga en Iztapalapa

La SSC, la Fiscalía CDMX y la SEMAR ejecutaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles ubicados en la alcaldía Iztapalapa

Combate al robo de vehículos; autoridades aseguran 11 toneladas de autopartes y aparente droga en Iztapalapa

CIDH concede medidas cautelares a ingeniero desaparecido en Concordia el mismo día que los 10 mineros secuestrados

La institución señala que las labores de las autoridades no han resultado en la localización del hombre

CIDH concede medidas cautelares a ingeniero desaparecido en Concordia el mismo día que los 10 mineros secuestrados
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Hombres armados asesinan a indígenas de la comunidad Pomaro en Michoacán

Detienen en Hidalgo a presunto líder de Los Cromo, célula ligada al CJNG en Oaxaca

Estos son los últimos golpes de la Marina contra Los Mayos en Sinaloa: más de mil millones en afectación económica

A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

Con narcomanta y video: presuntos sicarios del CJNG amenazan con “limpia” en las alcaldías Xochimilco y Tlalpan

ENTRETENIMIENTO

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

Regresa Ariana Grande: cuándo y a qué hora de México se estrena “Hate That I Made You Love Me” de “Petal”

Familia de Carmen Salinas ya demandó por daño moral a Saskia Niño de Rivera y a Emiliano Aguilar, serán citados

Ring Royale 2: Poncho de Nigris anuncia fecha del segundo combate de box entre influencers

Dua Lipa revela sus lugares favoritos en la CDMX: taquerías, cafeterías y hasta bares

Ellas son las participantes de Miss Universo México 2026: conoce a las favoritas para seguir el camino de Fátima Bosch

DEPORTES

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Así puso a bailar Cuauhtémoc Blanco al Vasco Aguirre durante la concentración del Tri

Cuál es el sueldo de Jordan Carrillo, futbolista de Pumas que interesa a Cruz Azul y América

¿Cuántos campeonatos mundiales se han llevado a cabo en México? Un país con tradición deportiva más allá del futbol

Salt Bae llegará a CDMX antes del Mundial 2026 y desata furor entre fans con la apertura de su nuevo restaurante

Diego Luna retrata en ‘México 86’ la corrupción que erosionó al PRI