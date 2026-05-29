Posponen audiencia de Maru Campos por ausencia de Javier Corral: defensa acusa presión política y uso de la FGR

La audiencia fue diferida luego de que Javier Corral no acudiera al Reclusorio Sur de la Ciudad de México.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La audiencia relacionada con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, fue diferida este viernes luego de que el senador Javier Corral no acudiera a la diligencia programada en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Ante la inasistencia del legislador de Morena, el juez de control determinó suspender el desarrollo de la sesión y fijó una nueva fecha para el próximo martes 2 de junio a las 09:45 horas.

La audiencia deriva de la impugnación promovida por Javier Corral contra la decisión de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de no ejercer acción penal en contra de la mandataria estatal por presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

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Cabe destacar que Maru Campos tampoco acudió presencialmente a la audiencia celebrada este viernes. En su representación legal arribaron sus abogados, encabezados por Roberto Gil Zuarth, quienes centrarán su estrategia en demostrar que no existe fundamento para ejecutar acción penal contra la gobernadora.

Defensa acusa intento de llevar el caso a la FGR

Durante la audiencia, la defensa legal de Maru Campos acusó formalmente a Javier Corral de buscar que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

La defensa de la gobernadora acusó a Javier Corral de buscar que la FGR atraiga el caso. | X- Maru Campos

De acuerdo con los litigantes, la intención del exgobernador de Chihuahua sería trasladar el expediente al ámbito federal para resultar favorecido políticamente por funcionarios cercanos a la FGR, particularmente por el actual vocero de la institución, Ulises Lara.

Los abogados señalaron que esta maniobra replicaría la estrategia utilizada en 2024, cuando autoridades de Chihuahua intentaron detener a Javier Corral en la Ciudad de México por acusaciones de corrupción y peculado, arresto que finalmente no se concretó.

La solicitud para que la FGR atraiga el caso fue confirmada por Javier Schütte, abogado de Javier Corral, quien ratificó que formalizaron la petición ante la instancia federal.

Según explicó el litigante, buscan que la federación investigue los presuntos delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones.

No obstante, Schütte aclaró que la denuncia no está dirigida directamente contra Maru Campos, sino “contra quien resulte responsable”, además de señalar que será decisión exclusiva de Javier Corral acudir o no a la próxima audiencia programada para el martes.

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Gil Zuarth denuncia presión política

A su llegada al Poder Judicial capitalino, Roberto Gil Zuarth sostuvo que existe un contexto político que podría influir en el desarrollo del proceso judicial, especialmente por el cargo que ocupa Javier Corral como presidente de la Comisión de Justicia del Senado.

“No podemos dejar de lado el hecho de que Javier Corral es presidente de la Comisión de Justicia del Senado, en un momento en el que se está discutiendo la reforma judicial”, declaró.

El abogado añadió que la reforma judicial ha derivado en presiones sobre jueces y tribunales, por lo que la defensa busca impedir que una supuesta presión política derive en la reapertura de una carpeta de investigación contra la gobernadora.

“Hay una presión política natural y eso es lo que justamente venimos a evitar, que por presión política el juez determine volver a someter a la gobernadora Maru Campos a una carpeta de investigación”, afirmó.

El origen del conflicto: acusaciones de corrupción y peculado

La confrontación entre Javier Corral y Maru Campos tiene como antecedente los hechos ocurridos en 2024, cuando agentes de la Fiscalía de Chihuahua intentaron detener al entonces exgobernador en un restaurante de la Ciudad de México.

Javier Corral enfrenta acusaciones por presunto peculado y corrupción derivadas de hechos ocurridos en 2024.

En ese momento, las autoridades chihuahuenses buscaban arrestarlo para que respondiera por presuntos delitos de corrupción y peculado en agravio del estado, relacionados con un supuesto desvío de recursos públicos por alrededor de 98 millones de pesos.

Tras aquel episodio, Corral acusó a la administración estatal de persecución política y posteriormente presentó denuncias relacionadas con el operativo de captura.

Además de los señalamientos jurídicos, el senador morenista ha acusado públicamente a Maru Campos de corrupción, simulación de justicia y de presuntamente proteger al exgobernador César Duarte.

El diferimiento de la audiencia ocurre apenas días después de que la Fiscalía de la Ciudad de México aclarara públicamente que no existe una investigación activa ni un proceso penal abierto contra la gobernadora de Chihuahua.

Por ahora, el caso permanecerá en pausa hasta el próximo 2 de junio, fecha en la que se espera la continuación de la audiencia y la comparecencia de las partes involucradas.