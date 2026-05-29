Placas Mundialistas CDMX 2026: cuánto cuestan y cómo tramitar la edición especial con ajolote futbolista

El trámite podrá realizarse completamente en línea y está dirigido únicamente a automóviles particulares

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y la Ciudad de México decidió sumarse a la celebración con el lanzamiento de unas placas vehiculares conmemorativas que destacan por su diseño especial protagonizado por un ajolote futbolista, una de las figuras más representativas de la capital del país.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que esta edición especial tendrá plena validez oficial para circular en todo México y estará disponible únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias de los colores seleccionados.

Las llamadas “Placas Mundialistas CDMX 2026” forman parte de un programa especial dirigido exclusivamente a automóviles particulares y podrán ser solicitadas mediante un proceso digital que incluye pago en línea, generación de cita y entrega en módulos autorizados o incluso a domicilio.

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¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026?

El costo oficial del trámite será de mil 500 pesos, monto que deberá cubrirse además de los impuestos de tenencia correspondientes a cada vehículo.

La SEMOVI detalló que el pago podrá realizarse directamente desde la plataforma digital habilitada para este programa o mediante la App CDMX, donde también será posible agendar la cita para recoger las placas y la nueva tarjeta de circulación.

Las nuevas placas conmemorativas de la CDMX rumbo al Mundial 2026 incluyen un diseño especial con un ajolote futbolista y estarán disponibles en colores blanco, amarillo y negro hasta agotar existencias

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre automovilistas y aficionados al futbol es el diseño de las láminas, ya que incluyen una ilustración conmemorativa de un ajolote vestido como futbolista, elemento que busca representar tanto la identidad cultural de la capital como el ambiente mundialista que vivirá el país en 2026.

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Además, los usuarios podrán elegir entre tres colores disponibles: blanco, amarillo y negro, aunque la disponibilidad dependerá del inventario existente al momento de realizar el trámite.

¿Quiénes pueden solicitar las placas Mundialistas CDMX 2026?

La dependencia capitalina precisó que este trámite únicamente aplica para vehículos particulares, ya sean de gasolina o ecológicos, bajo tres modalidades específicas.

La primera corresponde a vehículos nuevos que serán dados de alta y emplacados directamente desde agencia. La segunda opción está dirigida a conductores que ya cuentan con placas de la Ciudad de México y desean hacer el cambio voluntario por el diseño conmemorativo.

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Finalmente, también podrán solicitarlas propietarios de vehículos foráneos que realicen el trámite de cambio de entidad para registrar su automóvil en la CDMX.

Sin embargo, la asignación de placas no será personalizada. El número será generado de manera aleatoria por el sistema, por lo que los usuarios no podrán elegir combinaciones específicas.

Las nuevas placas conmemorativas de la CDMX rumbo al Mundial 2026 incluyen un diseño especial con un ajolote futbolista y estarán disponibles en colores blanco, amarillo y negro hasta agotar existencias

Así será el proceso para obtener las placas conmemorativas

El trámite se desarrollará de manera digital. Los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial o utilizar la App CDMX para iniciar la solicitud, cargar documentación, realizar el pago correspondiente y seleccionar el módulo donde recogerán las nuevas placas.

Al momento de recibir el nuevo juego vehicular y la tarjeta de circulación actualizada, será obligatorio entregar las placas anteriores.

La autoridad también habilitó la opción de entrega a domicilio para algunos usuarios, alternativa que podrá seleccionarse durante el proceso digital.

No obstante, la SEMOVI advirtió una restricción importante: el trámite conmemorativo solo podrá realizarse una vez por vehículo. En caso de robo, daño o extravío de las placas mundialistas, no existirá reposición con el mismo diseño especial.

En esos casos, los automovilistas recibirán placas convencionales de la Ciudad de México.

Con este programa, la capital mexicana busca reforzar el ambiente previo a la Copa Mundial de Futbol 2026, evento internacional que tendrá como una de sus principales sedes al Estadio Ciudad de México y que colocará nuevamente a la CDMX en los reflectores mundiales.

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