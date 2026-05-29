México

Placas Mundialistas CDMX 2026: cuánto cuestan y cómo tramitar la edición especial con ajolote futbolista

El trámite podrá realizarse completamente en línea y está dirigido únicamente a automóviles particulares

Guardar
Google icon
Primer plano de una placa vehicular conmemorativa de la CDMX para el Mundial 2026, con un ajolote futbolista, sobre un pedestal acrílico, fondo blanco, amarillo y negro.
El trámite podrá realizarse completamente en línea y está dirigido únicamente a automóviles particulares

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol 2026 ya comenzó y la Ciudad de México decidió sumarse a la celebración con el lanzamiento de unas placas vehiculares conmemorativas que destacan por su diseño especial protagonizado por un ajolote futbolista, una de las figuras más representativas de la capital del país.

La Secretaría de Movilidad (SEMOVI) informó que esta edición especial tendrá plena validez oficial para circular en todo México y estará disponible únicamente por tiempo limitado o hasta agotar existencias de los colores seleccionados.

Las llamadas “Placas Mundialistas CDMX 2026” forman parte de un programa especial dirigido exclusivamente a automóviles particulares y podrán ser solicitadas mediante un proceso digital que incluye pago en línea, generación de cita y entrega en módulos autorizados o incluso a domicilio.

PUBLICIDAD

¿Cuánto cuestan las placas conmemorativas del Mundial 2026?

El costo oficial del trámite será de mil 500 pesos, monto que deberá cubrirse además de los impuestos de tenencia correspondientes a cada vehículo.

La SEMOVI detalló que el pago podrá realizarse directamente desde la plataforma digital habilitada para este programa o mediante la App CDMX, donde también será posible agendar la cita para recoger las placas y la nueva tarjeta de circulación.

Una mano con camisa blanca y reloj entrega a otra una placa de coche blanca con el logo 'CDMX' y la ilustración de un ajolote jugando al fútbol.
Las nuevas placas conmemorativas de la CDMX rumbo al Mundial 2026 incluyen un diseño especial con un ajolote futbolista y estarán disponibles en colores blanco, amarillo y negro hasta agotar existencias

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención entre automovilistas y aficionados al futbol es el diseño de las láminas, ya que incluyen una ilustración conmemorativa de un ajolote vestido como futbolista, elemento que busca representar tanto la identidad cultural de la capital como el ambiente mundialista que vivirá el país en 2026.

PUBLICIDAD

Además, los usuarios podrán elegir entre tres colores disponibles: blanco, amarillo y negro, aunque la disponibilidad dependerá del inventario existente al momento de realizar el trámite.

¿Quiénes pueden solicitar las placas Mundialistas CDMX 2026?

La dependencia capitalina precisó que este trámite únicamente aplica para vehículos particulares, ya sean de gasolina o ecológicos, bajo tres modalidades específicas.

La primera corresponde a vehículos nuevos que serán dados de alta y emplacados directamente desde agencia. La segunda opción está dirigida a conductores que ya cuentan con placas de la Ciudad de México y desean hacer el cambio voluntario por el diseño conmemorativo.

Finalmente, también podrán solicitarlas propietarios de vehículos foráneos que realicen el trámite de cambio de entidad para registrar su automóvil en la CDMX.

Sin embargo, la asignación de placas no será personalizada. El número será generado de manera aleatoria por el sistema, por lo que los usuarios no podrán elegir combinaciones específicas.

Vista superior de tres placas vehiculares conmemorativas del Mundial 2026 de CDMX, en blanco, amarillo y negro, con un ajolote futbolista. Sobre mesa de madera clara.
Las nuevas placas conmemorativas de la CDMX rumbo al Mundial 2026 incluyen un diseño especial con un ajolote futbolista y estarán disponibles en colores blanco, amarillo y negro hasta agotar existencias

Así será el proceso para obtener las placas conmemorativas

El trámite se desarrollará de manera digital. Los interesados deberán ingresar a la plataforma oficial o utilizar la App CDMX para iniciar la solicitud, cargar documentación, realizar el pago correspondiente y seleccionar el módulo donde recogerán las nuevas placas.

Al momento de recibir el nuevo juego vehicular y la tarjeta de circulación actualizada, será obligatorio entregar las placas anteriores.

La autoridad también habilitó la opción de entrega a domicilio para algunos usuarios, alternativa que podrá seleccionarse durante el proceso digital.

No obstante, la SEMOVI advirtió una restricción importante: el trámite conmemorativo solo podrá realizarse una vez por vehículo. En caso de robo, daño o extravío de las placas mundialistas, no existirá reposición con el mismo diseño especial.

En esos casos, los automovilistas recibirán placas convencionales de la Ciudad de México.

Con este programa, la capital mexicana busca reforzar el ambiente previo a la Copa Mundial de Futbol 2026, evento internacional que tendrá como una de sus principales sedes al Estadio Ciudad de México y que colocará nuevamente a la CDMX en los reflectores mundiales.

Temas Relacionados

Mundial 2026placasCDMXautomóviles particularesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

La estrategia incluye 133 acciones, entre ellas la habilitación de 20 espacios seguros en Zona Rosa y Tacuba

“Tarjeta roja al machismo y la homofobia”: Gobierno de CDMX despliega 133 acciones para blindar a la comunidad LGBT+ en el Mundial

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

El técnico argentino llegó a Monterrey para comenzar oficialmente su nueva etapa al frente de Rayados rumbo al Apertura 2026

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

La reunión será el domingo 31 de mayo a las 11 de la mañana

Sheinbaum invita a celebrar 2 años de gobierno en el Monumento a la Revolución y 31 plazas públicas: por la defensa de la soberanía

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

La agencia destacó la relación socio comercial con Estados Unidos

Palomean economía de México: agencia R&I dice que deuda externa se mantiene estable

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre

Se puede revocar definitivamente a quienes cometan faltas graves como manejar alcoholizados, causar accidentes fatales o acumular multas

Licencia Permanente CDMX 2026: estas son todas las razones por las que la Semovi puede cancelarla para siempre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

“El Rey Mago” busca frenar su entrega a Estados Unidos tras señalamientos con el CJNG

Cerditos de peluche: el símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa

Acusado por EEUU de lavar dinero para Los Chapitos con criptomonedas solicita amparo en Sinaloa para evitar extradición

Fracasa Indep al subastar inmuebles vinculados a “El Mencho” y Alfredo Beltrán Leyva: nadie quiso comprarlos

Catean inmueble en Ecatepec: aseguran droga y detienen a dos presuntos narcomenudistas

ENTRETENIMIENTO

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

¿Qué es el humor capacitista y por qué el chiste de Chumel Torres atenta contra minorías?

Policías irrumpen en casa de Marianne Gonzaga buscando a su hija: ella transmite el cateo en vivo

De Luis Castilleja a El Temach: este es el impacto que la machosfera provocó en sus lazos familiares

Alfredo Adame calificó de ‘grave error’ que Addis Tuñón reemplazara a Maribel Guardia como tutriz: “La vomito”

DEPORTES

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Matías Almeyda llega a Monterrey para iniciar su etapa como técnico de Rayados

Faitelson responde a Javier Aguirre por decir que el grupo de México en el Mundial 2026 “está de pechito”

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026

J Balvin GRATIS en Monterrey: así puedes asistir al concierto por la clausura del Tour del Trofeo FIFA 2026

El Grande Americano invade el gimnasio de Penta Zero Miedo y demuestra que es 100% mexicano al cantar grandes éxitos