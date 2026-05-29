Mega incautación de huachicol en Nuevo León: hallaron más de un millón de litros de combustible ilícito en Cadereyta

Este video presenta una cobertura de evento oficial. Muestra a elementos uniformados de la SSPC y la Fiscalía General de la República inspeccionando un predio. Se observan muros metálicos, un edificio blanco y grandes pilas de sacos cubiertos de plástico. En una zona exterior, dos camiones cisterna blancos y otros vehículos grandes están estacionados, con manchas oscuras en el suelo. La operación se relaciona con la incautación de un millón de litros de combustible ilícito en Cadereyta, Nuevo León. El evento ocurrió el 29 de mayo.

Autoridades federales aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo tras ubicar un predio presuntamente usado para almacenar combustible ilegal en Cadereyta, Nuevo León, de acuerdo con la FGR y la SSPC.

La localización del sitio se obtiene mediante labores de inteligencia que permiten identificar un inmueble que “sería utilizado” para resguardar probable combustible de origen ilícito, según el reporte oficial. En el operativo participan también Defensa y la Guardia Nacional.

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El cateo se realiza en un predio sobre el libramiento Alfonso Martínez Domínguez, en el mismo municipio. La diligencia queda a cargo del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Nuevo León.

En la ejecución intervienen elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y personal de servicios periciales, ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), conforme al informe de las autoridades. El objetivo, precisan, es asegurar el inmueble y el material localizado para integrar la investigación correspondiente.

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En un predio de Cadereyta, Nuevo León fueron iuncautados un millón de litros de huachicol Foto: Sedena

Como resultado del operativo, los efectivos federales aseguran alrededor de 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido de color negro y amarillo. La suma de ambos volúmenes rebasa el millón de litros asegurados, según el reporte.

Además del combustible, en el lugar se decomisa equipo y vehículos presuntamente vinculados con el almacenamiento y traslado del material. Entre lo asegurado se encuentran tractocamiones, “frac tank”, autotanques y dollys.

El inventario también incluye alrededor de 409 cubitanques, así como silos de almacenamiento vertical y un remolque de plataforma. A ello se agregan motobombas, montacargas y plantas de luz con remolque, entre otros objetos que quedan bajo resguardo de la autoridad.

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Tanto el predio como los indicios asegurados quedan a disposición del MPF, que mantiene abierta la indagatoria para determinar responsabilidades y “resolver conforme a derecho” contra quien o quienes resulten responsables, según la FGR.

Aseguran más de un millón de litros de posible hidrocarburo en Cadereyta, Nuevo León, según la FGR y la SSPC.

Decomisan 671 mil litros de posible hidrocarburo y 400 mil litros de líquido negro y amarillo, además de vehículos y equipo.

El predio y lo asegurado quedan a disposición del MPF para continuar la investigación y definir responsabilidades.