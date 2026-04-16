México

Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres, anuncia Sheinbaum: “Quiere ayudar a Morena”

La presidenta reveló que la secretaria de las Mujeres le presentó ayer su renuncia

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Citlalli Hernández
Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de Mujeres durante la mañanera de este 11 de marzo. (Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Citlalli Hernández Mora renunció como titular de la Secretaría de las Mujeres, a poco más de un año de ocupar el cargo en la nueva dependencia federal.

La mandataria platicó que Hernández Mora la visitó ayer de imprevisto en Palacio Nacional, para entregarle personalmente su renuncia.

Durante la reunión, la funcionaria le explicó que dejará el cargo para aceptar la invitación de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, a coordinar el proceso de alianzas rumbo a las elecciones del 2027.

“Ayer Citlalli me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena. Entiendo que en el 24 ella ayudó a las alianzas, a coordinar todo el proceso de alianzas y entiendo que Luisa María le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema.

“Entonces, creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella, pues realice estas tareas”, dijo en su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, en Palacio Nacional.

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