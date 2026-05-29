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Omar López Campos rinde protesta como senador suplente de Morena en medio de polémica por Enrique Inzunza

El relevo ocurre en medio de tensiones generadas por los señalamientos de autoridades estadounidenses contra el senador morenista

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Senado da entrada a Omar López Campos como suplente de Inzunza en periodo extraordinario. Crédito: Captura mejorada con IA
Senado da entrada a Omar López Campos como suplente de Inzunza en periodo extraordinario. Crédito: Captura mejorada con IA

Omar Alejandro López Campos rindió protesta este jueves como senador suplente de Morena en sustitución de Enrique Inzunza Cázarez, quien solicitó licencia temporal para separarse de su cargo durante las sesiones extraordinarias del Senado previstas para el 28 y 29 de mayo.

La licencia fue aprobada por el pleno de la Cámara Alta luego de que Inzunza argumentara enfrentar una “embestida mediática”, en medio de las acusaciones realizadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo vinculan presuntamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de Los Chapitos.

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El relevo en el Senado ocurre en medio de señalamientos y tensión política por el caso Inzunza. Crédito: Senado de México

Con la salida temporal del legislador sinaloense, López Campos asumió funciones legislativas para participar en uno de los periodos extraordinarios más relevantes del año para Morena en el Senado.

¿Quién es Omar López Campos? El perfil del nuevo senador suplente

Originario de Culiacán, Sinaloa, Omar Alejandro López Campos es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y cuenta con una trayectoria dentro de la administración pública estatal y federal.

Aunque hasta ahora mantenía un bajo perfil en la política nacional, su carrera ha estado ligada a gobiernos y estructuras políticas cercanas al grupo encabezado por Rubén Rocha Moya en Sinaloa.

Enrique Inzunza Cázarez es un político sinaloense y actual senador de la República por Morena.
Enrique Inzunza Cázarez es un político sinaloense y actual senador de la República por Morena.

Entre los principales cargos que ha desempeñado destacan:

  • Director del Departamento de Integración y Evaluación del ISSSTE entre 2013 y 2017.
  • Titular de la Jefatura de Servicios de Desarrollo Educativo dentro del mismo instituto.
  • Jefe del Departamento de Compras del Congreso de Sinaloa entre 2018 y 2021.
  • Subsecretario de Normatividad e Información Registral del Gobierno de Sinaloa.
  • Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable del estado desde octubre de 2025.
Enrique Inzunza cuenta con amplia experiencia en el ámbito jurídico y en la administración pública en Sinaloa.
Enrique Inzunza cuenta con amplia experiencia en el ámbito jurídico y en la administración pública en Sinaloa.

Su llegada al Senado ocurre en un contexto político complejo para el bloque morenista sinaloense, marcado por investigaciones y señalamientos internacionales contra figuras cercanas al gobierno estatal.

La licencia de Inzunza: solo dos días fuera del Senado

La separación de Enrique Inzunza será únicamente por dos días y concluirá el viernes 29 de mayo a las 15:00 horas.

De acuerdo con versiones difundidas en medios nacionales, la licencia equivale a poco más de 22 horas efectivas fuera del cargo legislativo.

La licencia de Enrique Inzunza fue aprobada en medio de señalamientos y tensiones políticas en el Senado.
La licencia de Enrique Inzunza fue aprobada en medio de señalamientos y tensiones políticas en el Senado.

El senador morenista aseguró que continuará siguiendo las discusiones parlamentarias a distancia y adelantó que mantendrá comunicación con la bancada para aportar “opiniones y argumentos” durante el periodo extraordinario.

Las acusaciones contra Inzunza han generado tensión política debido a que autoridades estadounidenses lo señalan por presuntos vínculos con organizaciones criminales.

Además, en distintos reportes también ha sido mencionado el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

@InzunzaCazarez
@InzunzaCazarez

El vínculo político entre López Campos y Rocha Moya

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención tras la toma de protesta es la cercanía política entre Omar López Campos y el círculo del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.

Diversos reportes señalan que el ahora senador suplente construyó gran parte de su trayectoria dentro de la administración estatal encabezada por Rocha.

Incluso, versiones periodísticas lo identifican como ahijado político del mandatario sinaloense.

Omar López Campos es un arquitecto sinaloense con trayectoria en la administración pública estatal y federal. IG @lopezcampos_
Omar López Campos es un arquitecto sinaloense con trayectoria en la administración pública estatal y federal. IG @lopezcampos_

El relevo en el Senado ocurre mientras persisten los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra actores políticos de Sinaloa, situación que ha colocado al estado en el centro del debate nacional.

Un debut legislativo marcado por la polémica

La llegada de Omar López Campos al Senado se produce en medio de un ambiente de alta presión política y mediática.

En semanas recientes, el funcionario evitó pronunciarse públicamente sobre el caso de Enrique Inzunza y respondió de manera breve ante cuestionamientos de la prensa.

Ahora, el arquitecto sinaloense deberá asumir la representación de Morena en votaciones clave del periodo extraordinario, en un momento donde el partido enfrenta cuestionamientos por los señalamientos contra algunos de sus integrantes en Sinaloa.

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