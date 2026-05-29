Licuado de cacao puro con café: receta para mejorar el rendimiento físico y la nutrición matutina

La combinación de estos ingredientes en el desayuno mejora el rendimiento físico desde adentro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beber cacao puro y café en el desayuno activa dos mecanismos complementarios que los deportistas y quienes buscan rendir más desde la mañana aprovechan cada vez con mayor frecuencia: la cafeína estimula el sistema nervioso central, mientras que los flavonoides del cacao dilatan los vasos sanguíneos y mejoran la entrega de oxígeno al músculo.

La cafeína actúa como antagonista de los receptores de adenosina, la molécula que el cerebro produce para inducir fatiga. Al bloquear esos receptores, el sistema nervioso central mantiene la actividad de neurotransmisores como la dopamina y la acetilcolina, lo que reduce la percepción del esfuerzo y sostiene la concentración.

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A nivel muscular, la cafeína facilita la liberación de iones de calcio desde el retículo sarcoplásmico, lo que potencia el acoplamiento entre la señal nerviosa y la contracción muscular. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva establece que dosis de entre 3 y 6 mg por kilogramo de peso corporal, tomadas 60 minutos antes del ejercicio, mejoran el rendimiento en resistencia, fuerza y potencia anaeróbica.

Cafeína y flavonoides forman una dupla que los deportistas aprovechan cada vez más: tomados juntos en un licuado matutino, reducen la percepción del esfuerzo, mejoran el flujo sanguíneo y sostienen la energía sin el colapso típico del café solo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los flavonoides del cacao abren el camino al músculo

El cacao puro concentra flavanoles —epicatequinas y catequinas— que estimulan la producción de óxido nítrico en el endotelio vascular. El óxido nítrico relaja las arterias, reduce la presión sanguínea y amplía el flujo de sangre hacia los tejidos activos, lo que se traduce en mayor entrega de oxígeno y nutrientes al músculo durante el esfuerzo.

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Un cuarto de taza de cacao en polvo aporta 5 gramos de proteína, 9 gramos de fibra, magnesio, hierro, potasio y fósforo. El magnesio participa directamente en la síntesis proteica y en la función nerviosa, lo que refuerza el efecto de la cafeína sobre la contracción muscular.

Al mezclarse en un licuado matutino, ambos ingredientes generan una sinergia documentada. Las grasas naturales del cacao ralentizan la absorción de la cafeína, lo que produce una liberación más gradual de energía y evita el pico y caída brusca que ocurre al tomar café solo. Los antioxidantes del cacao y los polifenoles del café actúan en paralelo para reducir el estrés oxidativo que genera el ejercicio.

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Un cuarto de taza de cacao en polvo aporta 5 gramos de proteína, 9 gramos de fibra, magnesio, hierro, potasio y fósforo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cacao también contiene teobromina, un estimulante más suave que la cafeína, que prolonga el estado de alerta sin provocar nerviosismo. Junto con el triptófano y los compuestos que elevan la serotonina, el resultado es energía sostenida con menor carga de ansiedad.

Receta para el licuado de cacao puro y café

1 taza de café negro preparado (espresso o americano), a temperatura ambiente o frío

1 cucharada sopera de cacao en polvo puro sin azúcar (aproximadamente 10 g)

1 plátano maduro congelado (aporta potasio y textura cremosa)

200 ml de leche de tu preferencia (entera, de avena o de almendra)

1 cucharada de mantequilla de cacahuate o almendra (proteína y grasa saludable)

1 pizca de canela molida

Hielo al gusto

Preparación y modo de aplicación:

Vierte todos los ingredientes en la licuadora en el orden listado para facilitar la mezcla. Licúa durante 45 segundos a velocidad alta hasta obtener una consistencia homogénea. Consúmelo entre 45 y 60 minutos antes de tu rutina de ejercicio para aprovechar el pico de cafeína en sangre. Si lo tomas como desayuno sin actividad física, acompáñalo con una fuente adicional de proteína (huevo, yogur griego) para cubrir el requerimiento matutino. Evita añadir azúcar refinada: el plátano aporta suficiente dulzor natural y no interfiere con la respuesta insulínica. Prepáralo frío en verano o a temperatura ambiente en invierno; el calor excesivo puede degradar parte de los flavonoides del cacao.