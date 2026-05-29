Gusano barrenador: cómo evitar que afecte a tus mascotas y qué hacer en caso de infección

Los perros son la segunda especie más afectada en el país, con 696 casos activos registrados. Los gatos acumulan 10 casos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu perro o gato tiene una herida que no cierra, huele mal o muestra larvas en la piel, no esperes: puede tratarse del gusano barrenador del ganado, una plaga que avanza por México y que al 27 de mayo de 2026 ya suma 2,100 casos activos en al menos 11 especies, según el Servicio Nacional de Salud, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Los perros son la segunda especie más afectada en el país, con 696 casos activos registrados.

Los gatos acumulan 10 casos. La infestación, causada por las larvas de Cochliomyia hominivorax, destruye tejido vivo, provoca dolor intenso y puede ser mortal para el animal si no se trata a tiempo.

Qué es y por qué llegó a México

Una vez que eclosionan, las larvas se alimentan de tejido vivo y se introducen cada vez más profundo en la herida. Sin tratamiento, pueden alcanzar músculo, hueso y cavidades corporales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gusano barrenador del ganado no es un parásito intestinal común. Es la larva de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas, raspones o incluso en la piel húmeda de animales sanos.

Una vez que eclosionan, las larvas se alimentan de tejido vivo y se introducen cada vez más profundo en la herida. Sin tratamiento, pueden alcanzar músculo, hueso y cavidades corporales.

La plaga reapareció en México a finales de noviembre de 2024, luego de más de tres décadas de erradicación. Personal del SENASICA señaló que el cruce ilegal de ganado desde Centroamérica, la relajación de controles durante la pandemia de COVID-19 en el Darién y el cambio climático facilitaron su avance hacia el norte.

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Cómo saber si tu mascota está infestada

Los signos de alerta más frecuentes son: heridas que no cierran o que crecen, olor fétido, secreción purulenta, cambios de conducta como letargia o pérdida de apetito, y rascado o lamido persistente de una zona del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El protocolo de atención del Organismo Internacional Regional de Salud Agropecuaria (OIRSA), publicado en junio de 2025, clasifica los casos en tres niveles de gravedad:

Leve: una sola herida superficial, menos de 10 larvas visibles, animal alerta y sin fiebre.

Moderado: una o más heridas con profundidad moderada, entre 10 y 30 larvas, necrosis localizada, mal olor y posible decaimiento.

Crítico: más de 30 larvas o múltiples zonas infestadas, heridas profundas con necrosis extensa, fiebre, anorexia, letargia intensa y riesgo vital si no se interviene de inmediato.

Los signos de alerta más frecuentes son: heridas que no cierran o que crecen, olor fétido, secreción purulenta, cambios de conducta como letargia o pérdida de apetito, y rascado o lamido persistente de una zona del cuerpo.

Qué hacer si sospechas de una infestación

El veterinario también está obligado a registrar el caso ante las autoridades de salud animal oficiales e incluir fotografías, especie, edad, ubicación y tratamiento aplicado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tu mascota presenta cualquiera de esos signos, llévala al veterinario ese mismo día. El gusano barrenador es una emergencia de salud animal, no una condición que pueda esperar.

El protocolo del OIRSA establece que el médico veterinario debe aplicar un larvicida tópico aprobado sobre la herida, extraer entre una y 10 larvas para enviarlas al laboratorio, y continuar con la extracción manual de todas las larvas visibles. La herida se irriga con solución salina estéril y clorhexidina al 0.5%.

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En casos moderados o graves, el tratamiento incluye antibióticos sistémicos. El OIRSA señala que la amoxicilina con ácido clavulánico —a dosis de 12.5 a 25 mg/kg cada 12 horas— es eficaz contra infecciones mixtas, tanto en perros como en gatos. La cefalexina funciona como alternativa ante alergias.

Para el manejo del dolor, el meloxicam es el antiinflamatorio de mayor uso: 0.2 mg/kg el primer día y 0.1 mg/kg/día en perros; en gatos se administra con precaución a 0.05 mg/kg/día.

El veterinario también está obligado a registrar el caso ante las autoridades de salud animal oficiales e incluir fotografías, especie, edad, ubicación y tratamiento aplicado.

Cuidados en casa después del tratamiento

Una vez que el veterinario atiende a tu mascota, el seguimiento en casa es tan importante como la consulta. El protocolo del OIRSA indica curar la herida dos veces al día —mañana y tarde— con un larvicida aprobado o antiséptico tópico.

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Coloca un collar isabelino para evitar que el animal lama la herida. Revisa diariamente que no se formen costras muy gruesas, ya que pueden albergar nuevos huevecillos.

Mide la temperatura del animal dos veces al día durante los primeros cinco días. La temperatura normal en perros es de 38 a 39.3 ℃ (100.4 a 102.7 ℉); en gatos, de 38 a 39.5 ℃ (100.4 a 103.1 ℉). Si supera los 39.7 ℃ (103.5 ℉), acude al veterinario de inmediato.

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La consulta de seguimiento debe realizarse entre los 7 y 10 días posteriores al tratamiento. En casos graves, el control debe programarse entre el tercer y quinto día.

Cómo prevenir que tu mascota se infeste

Evita que tu mascota duerma al aire libre sin protección, especialmente si tiene heridas. Mantén cualquier raspón o cortadura limpio y cubierto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención diaria es la defensa más efectiva. El OIRSA recomienda revisar cada día a tu perro o gato, prestando atención especial a los espacios interdigitales (entre los dactilares), los oídos y los orificios naturales: zonas donde la mosca puede depositar huevecillos sin que el propietario lo note.

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Evita que tu mascota duerma al aire libre sin protección, especialmente si tiene heridas. Mantén cualquier raspón o cortadura limpio y cubierto.

En cuanto a medicamentos preventivos, el protocolo del OIRSA recomienda las isoxazolinas para perros —como Bravecto®, Nexgard®, Simparica® o Credelio®— y la moxidectina para gatos. Ambos grupos actúan como antiparasitarios sistémicos y ayudan a repeler la infestación.

No uses en gatos productos que contengan fipronil, permetrina o piriproxifeno: el protocolo del OIRSA advierte que son tóxicos para esta especie.

El brote avanza: 21 estados afectados y casos en humanos

Al 27 de mayo de 2026, el SENASICA y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural registran 2,100 casos activos en todo el país, distribuidos en 21 estados. Veracruz encabeza la lista con 256 casos, seguido de Puebla (215), Oaxaca (199), Tamaulipas (187) y San Luis Potosí (159).

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La plaga ya afecta también a humanos. El SENASICA contabiliza 27 casos activos en personas al 27 de mayo.

En Ciudad de México, la plataforma oficial registra dos casos en la alcaldía Tlalpan, además de tres perros infestados en Tlalpan, Álvaro Obregón y Xochimilco.

En Jalisco, el secretario de Salud Héctor Raúl Pérez Gómez confirmó el primer caso humano en ese estado: un hombre originario de Pihuamo, con diabetes y sistema inmune comprometido, hospitalizado en Colima tras una infestación en la pierna izquierda. Las autoridades activaron los protocolos epidemiológicos para evitar nuevos contagios en la región.

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La respuesta del gobierno y la fábrica de moscas estériles

México rehabilita una planta propia en Metapa de Domínguez, Chiapas, con una inversión binacional de USD 51 millones. Las autoridades del SENASICA calculan que la instalación estará operativa en julio de 2026 y producirá entre 30 y 60 millones de moscas estériles adicionales por semana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La estrategia principal para combatir la plaga consiste en liberar moscas estériles que, al aparearse con hembras silvestres, impiden la reproducción. Actualmente se dispersan 100 millones de moscas estériles por semana sobre polígonos del sur y sureste del país, provenientes de la planta que opera la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG), en Panamá.

México rehabilita una planta propia en Metapa de Domínguez, Chiapas, con una inversión binacional de USD 51 millones. Las autoridades del SENASICA calculan que la instalación estará operativa en julio de 2026 y producirá entre 30 y 60 millones de moscas estériles adicionales por semana.

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El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) también construye una instalación en la Base Aérea Moore, en McAllen, Texas, con capacidad para procesar hasta 300 millones de moscas estériles semanales, como parte de un plan de cinco puntos para evitar que la plaga cruce la frontera.