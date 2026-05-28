Estos son los síntomas en humanos que provoca el gusano barrenador, confirmado ya en CDMX

¿Cuáles son los síntomas del gusano barrenador en humanos? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La presencia del gusano barrenador en humanos ya está confirmada en Ciudad de México, lo que ha encendido las alertas sanitarias y epidemiológicas en la capital y en otras entidades del país.

Los primeros casos en personas se identifican en la alcaldía Tlalpan, según registros oficiales, y obligan a reforzar la vigilancia sobre heridas abiertas y lesiones cutáneas en la población.

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El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) reporta dos contagios activos en humanos en la CDMX y uno más en Jalisco, donde un paciente inmunosuprimido se mantiene hospitalizado.

A nivel nacional, ya existen 27 casos en personas y más de 2,100 infecciones en diferentes especies, con un avance sostenido de la plaga fuera del sector ganadero.

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El gusano barrenador invade tejido vivo en heridas abiertas

Infografía detalla el primer caso confirmado de gusano barrenador en un perro dóberman en Tlalpan, Ciudad de México, y ofrece pautas para identificar, actuar y prevenir la infestación en mascotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gusano barrenador es una larva de mosca (Cochliomyia hominivorax) que deposita huevos en heridas abiertas, raspones o úlceras.

Cuando las larvas nacen, comienzan a alimentarse de tejido vivo, provocando una infección conocida como miasis. En humanos, el proceso inicia tras una cortadura o lesión sin cubrir, donde la mosca coloca sus huevos y las larvas avanzan rápidamente, destruyendo piel y músculo si no hay atención médica inmediata.

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Los especialistas alertan que la velocidad de avance de las larvas puede complicar el tratamiento, sobre todo en personas con enfermedades crónicas o defensas bajas. La infección puede complicarse con bacterias secundarias y aumentar el riesgo de hospitalización.

Síntomas principales en humanos

Avance del Gusano Barrenador en México.

Dolor intenso en la herida afectada.

Inflamación y enrojecimiento de la zona.

Secreción con mal olor proveniente de la herida.

Sensación de movimiento bajo la piel causada por las larvas.

Fiebre y presencia visible de larvas en la herida en casos avanzados.

Las lesiones pueden crecer rápidamente conforme las larvas se alimentan del tejido.

El daño puede extenderse a piel, músculo y tejido profundo si no hay tratamiento oportuno.

Qué hacer ante síntomas y riesgos de contagio

La detección del gusano barrenador en la Ciudad de México encendió las alertas sanitarias en la capital.

Buscar atención médica inmediata si una herida presenta secreciones extrañas, dolor intenso o movimiento visible.

El tratamiento consiste en retirar las larvas, limpiar la zona y administrar antibióticos o antiparasitarios.

Cubrir y limpiar cualquier herida, sobre todo en personas inmunosuprimidas o con enfermedades crónicas.

La rapidez en la atención médica es clave para evitar complicaciones graves.

Las autoridades sanitarias de Ciudad de México mantienen vigilancia epidemiológica y recomiendan no ignorar lesiones con síntomas inusuales.