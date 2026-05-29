Enrique Inzunza reaparece en evento del Tec de Monterrey en Culiacán horas después de afirmar que estaba en CDMX

Enrique Inzunza Cázarez reapareció en el Tec de Monterrey. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

El senador Enrique Inzunza Cázarez fue captado asistiendo la noche del jueves 28 de mayo a una ceremonia de graduación del Tec de Monterrey, campus Culiacán, horas después de publicar en redes sociales que se encontraba en la Ciudad de México.

El contraste entre su publicación y su presencia en Culiacán esa misma noche ha alimentado aún más las dudas sobre el paradero real del legislador sinaloense, acusado desde el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener presuntos vínculos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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Esa noche, sin embargo, el medio Ríodoce lo ubicó en Culiacán, en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, donde se habría graduado uno de sus hijos. Según el medio, el legislador con licencia acudió acompañado de su esposa, la magistrada Claudia Meza.

Enrique Inzunza ha sido señalado por el gobierno de Estados Unidos de tener presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO COM

Al finalizar la ceremonia, reporteros le solicitaron una declaración. Inzunza respondió en pocas palabras: “No, este es un evento familiar”, según consigna Ríodoce. Fue su única expresión pública de la noche.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones estadounidenses, el senador no había dado declaraciones a medios de comunicación. Sus posicionamientos los ha difundido exclusivamente a través de redes sociales.

El medio antes citado precisó que al evento también asistió Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y todavía presidenta del DIF Estatal, cuya hija se graduó en la misma ceremonia, aunque no se le vio convivir con la familia Inzunza.

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Una licencia de dos días y una presencia que nadie vio en el Senado

(Captura de pantalla)

Este jueves, horas antes de ser captado en el estado sinaloense, Inzunza Cazárez publicó en su cuenta de X a las 12:39 horas: “Me encuentro en la CDMX, en el @senadomexicano, a cuya sede he acudido desde el día de ayer”. En ese mismo mensaje anunció que pediría licencia temporal para que su suplente, el arquitecto Omar López Campos, ocupara su curul durante las sesiones extraordinarias del 28 y 29 de mayo.

Inzunza aseguró en su publicación que, pese a la licencia, seguiría “las reuniones de comisiones y la del Pleno”, apoyando a su grupo parlamentario “con opiniones y argumentos”.

Desde que se hicieron públicas las acusaciones el 29 de abril, el senador sólo había sido captado el 22 de mayo en una reunión con Javier Corral en el restaurante del Country Club de Culiacán, pero no fue visto ni captado públicamente en el recinto legislativo, incluido este jueves en el que afirmó que sí estaba en dicho lugar.

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La periodista Leti Robles de la Rosa, quien cubre la fuente, precisó: “Pues fue mentira que @InzunzaCazarez iba a estar en el @senadomexicano para apoyar a su bancada en este extraordinario. El día de hoy NO estuvo en el Senado. Ayer sí acudió al Senado y estuvo cinco horas en plática con @NachoMierV , pero hoy no”, apuntó.

¿De qué lo acusa EEUU?

Foto: Jovani Pérez / Infobae México

El expediente S9 23 Cr. 180, incorporado el 29 de abril por el Distrito Sur de Nueva York, señala a Inzunza junto a Rocha Moya y otros ocho funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

Los cargos incluyen conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para usar artefactos explosivos. Las penas posibles incluyen cadena perpetua.

Según el expediente, Inzunza habría acompañado a Rocha Moya en una reunión con Los Chapitos tras la elección de junio de 2021, cuando se desempeñaba como secretario general del gobierno estatal. En ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. La acusación lo identifica como el vínculo entre la administración estatal y la facción criminal liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

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Inzunza ha negado todas las acusaciones. Las ha calificado de falsas y de un “ataque e insidia contra Morena y AMLO”.

Acudió a cita de la FGR; la Interpol no tiene ficha roja contra él

Confirmó sus asistencia a declarar (X/@InzunzaCazarez)

El 26 de mayo, Inzunza acudió a las oficinas de la FGR en Culiacán para declarar en el marco de la investigación abierta por los señalamientos estadounidenses. Llegó solo, pasadas las 12:30 horas. “Acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”, publicó en redes sociales.

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El legislador agregó que atendió la citación “desde la rectitud de hombre de la República y de sus leyes”, y que no se amparó en la inmunidad procesal que le otorga el artículo 111 de la Constitución ni en la excepción del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Este jueves el vocero de la FGR, Ulises Lara López, confirmó que ninguno de los 10 acusados por Estados Unidos cuenta con ficha roja de Interpol, incluido Rocha Moya.