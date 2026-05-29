México

Edomex suma 30 casos de Gusano Barrenador en perros: 13 permanecen activos

La zona sur del Edomex concentra mayor incidencia por las condiciones climáticas favorables para la reproducción de la mosca

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Dibujo de perro mestizo de pelo castaño en consulta veterinaria. Muestra gusano barrenador y una curita en el lomo, con equipo médico borroso de fondo.
Edomex suma 30 casos de gusano barrenador en perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), Alma Diana Tapia Maya, informó que el Estado de México acumula 30 casos de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en caninos, de los cuales 13 continúan activos en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, los casos activos se localizan en los municipios de La Paz, Tejupilco, Aculco, Ayapango, Calimaya, Luvianos, Malinalco, Tenancingo, Tepetlixpa, Texcoco y Tianguistenco, donde las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica y atención veterinaria para evitar la propagación de esta plaga.

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El gusano barrenador es una infestación provocada por las larvas de una mosca que deposita sus huevecillos en heridas abiertas de animales. Las larvas se alimentan del tejido vivo, lo que puede generar lesiones severas y complicaciones de salud si no se atiende oportunamente.

Tapia Maya explicó que actualmente los perros ocupan el tercer lugar en prevalencia de casos de GBG en el Estado de México, mientras que la zona sur de la entidad se mantiene como una de las áreas con mayor incidencia debido a las condiciones cálidas y húmedas que favorecen la reproducción de la mosca.

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Municipios con casos acumulados de Gusano Barrenador

Kit zoosanitario gusano barrenador Edomex
Autoridades del Edomex hicieron en días pasados la entrega de Kit zoosanitario gusano barrenador (Gob. Edomex)

La CEPANAF detalló que los 30 casos acumulados en caninos se han detectado en 21 municipios mexiquenses:

  • Malinalco
  • Tejupilco
  • Cuautitlán
  • La Paz
  • San Simón de Guerrero
  • Tlatlaya
  • Valle de Bravo
  • Almoloya de Alquisiras
  • Aculco
  • Atenco
  • Ayapango
  • Calimaya
  • Ixtapan de la Sal
  • Metepec
  • Luvianos
  • Temascaltepec
  • Tenancingo
  • Tepetlixpa
  • Texcoco
  • Tianguistenco
  • Zacazonapan

Las autoridades estatales señalaron que se mantienen campañas de monitoreo y atención veterinaria para detectar oportunamente nuevos casos y evitar afectaciones mayores tanto en animales domésticos como en ganado.

Atención a perros en situación de calle

La comunidad busca soluciones urgentes frente a la ausencia de respaldo institucional - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Atención de perros en situación de calle, ya que son más vulnerables a padecer heridas expuestas que facilitan la infestación por el gusano barrenador crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La directora de CEPANAF indicó que uno de los principales retos es la atención de perros en situación de calle, ya que son más vulnerables a padecer heridas expuestas que facilitan la infestación por el gusano barrenador.

Para enfrentar esta situación, la dependencia trabaja de manera coordinada con protectoras de animales y asociaciones civiles para capturar a los caninos afectados, brindarles supervisión médica y aplicar el tratamiento correspondiente.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la población para revisar constantemente a sus mascotas, especialmente si presentan heridas abiertas, mal olor o presencia de larvas, y acudir de inmediato con un veterinario ante cualquier sospecha.

Especialistas recomiendan mantener limpias las heridas de perros y gatos, evitar que permanezcan a la intemperie por largos periodos y reforzar las medidas de higiene en zonas rurales o con altas temperaturas.

La CEPANAF reiteró que continuará con las acciones preventivas y de atención para contener la presencia del Gusano Barrenador en el Estado de México y proteger la salud animal en la entidad.

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