México es uno de los países más peligrosos para defender el territorio, condena Sélvame Mx tras asesinado de ambientalista en Michoacán

(X @JJDiazMachuca)

En el municipio de Madero, Michoacán, la noche del domingo 12 de abril, ocurrió el lamentable asesinato de Roberto Chávez, ambientalista y activista contra la tala ilegal en el estado.

El defensor del territorio fue atacado por sujetos armados cuando regresaba de cenar junto con su familia. Su caso se suma a las altas cifras de violencia contra ambientalistas que México ha registrado en los últimos años.

En lo que va de 2026, de acuerdo a un informe presentado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), se han registrado 10 ambientalistas asesinados y 135 eventos de agresión.

Sélvame Mx, organización ambientalista, pide acción gubernamental

Ante este desalentador y preoucpante panorama, la organización Sélvame MX, enfocada en la defensa de los ecosistemas, condenó el asesinato de Roberto Chávez y subrayó la situación de vulnerabilidad que enfrentan quienes defienden el medio ambiente en México, donde la violencia y la inseguridad se han convertido en parte del entorno para quienes luchan por la conservación de los recursos naturales.

El caso de Roberto Chávez pone de manifiesto la gravedad de las amenazas a las que se exponen las personas defensoras del territorio, quienes constantemente enfrentan riesgos por su labor.

En un comunicado, la organización hizo un llamado a las autoridades para garantizar la seguridad de quienes defienden el medio ambiente, solicitando que la investigación sobre el asesinato de Chávez se realice de manera transparente y expedita.

Además, la organización instó a fortalecer los mecanismos de protección tanto a nivel local como nacional, con el objetivo de brindar condiciones seguras para el ejercicio de la defensa ambiental.

En lo que va de 2026, de acuerdo a un informe presentado por el CEMDA, se han registrado 10 ambientalistas asesinados y 135 eventos de agresión. (X: @SelvameMX)

La organización también demandó acciones contundentes para combatir las actividades ilegales que ponen en riesgo los ecosistemas. La protección de los bosques, el agua y la biodiversidad requiere de políticas públicas efectivas y de la colaboración de las comunidades, organizaciones y autoridades.

Sélvame MX enfatizó que el compromiso con la conservación no puede estar desligado de la garantía de seguridad para quienes participan en la defensa del territorio.

México: biodiversidad y riesgos para quienes la defienden

México es reconocido por su gran riqueza natural y su diversidad de especies, pero también se ha convertido en uno de los países más peligrosos para las personas defensoras del medio ambiente. Los ataques y asesinatos de ambientalistas reflejan una problemática estructural que requiere atención inmediata y acciones integrales para frenar la violencia.

Sélvame MX expresó su solidaridad con la familia de Roberto Chávez, así como con la comunidad y las personas que continúan trabajando en la protección del territorio.

La organización sostuvo que la conservación de la biodiversidad no es posible sin justicia ni seguridad, y reiteró la necesidad de sumar esfuerzos para proteger tanto a los ecosistemas como a quienes los defienden.

La defensa de la naturaleza demanda aliados comprometidos y acciones firmes en favor de la vida y la justicia ambiental.