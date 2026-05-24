Qué documentos necesitas para entrar a EEUU como turista mexicano en 2026

Viajar a Estados Unidos como turista mexicano en 2026 requiere cumplir con requisitos documentales estrictos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Embajada de Estados Unidos en México.
Para ingresar a EUA como turista, es obligatorio presentar dos documentos: un pasaporte mexicano vigentey una visa de no inmigrante tipo B1/B2. Ambos deben estar en formato físico. El pasaporte debe contar con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha estimada de entrada al país. La visa debe estar estampada en el pasaporte y no puede estar vencida ni dañada.
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Documentos obligatorios para ingresar como turista
La visa de no inmigrante tipo B1/B2 vigente es el requisito esencial para cualquier ciudadano mexicano que desee ingresar a Estados Unidos con fines turísticos, de negocios o visita familiar.
La visa debe estar estampada en un pasaporte mexicano vigente. En 2026, la autoridad migratoria solo acepta pasaportes electrónicos o biométricos, con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha de entrada prevista.
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El pasaporte mexicano debe estar en buen estado físico y sin alteraciones. Pasaportes con daños, tachaduras o información ilegible pueden ser motivo de rechazo en el punto de ingreso, según los lineamientos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Toda persona mayor de siete años debe presentar su visa y pasaporte propios. Los menores de siete años pueden ingresar acompañados de sus padres o tutores legales, siempre que viajen con visa y pasaporte, y cuenten con el acta de nacimiento original para acreditar parentesco.
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Comprobantes y documentos complementarios
Aunque la visa y el pasaporte son suficientes para la admisión formal, el oficial migratorio puede solicitar documentos adicionales que respalden el motivo de la visita y la solvencia económica del turista. Entre los comprobantes recomendados para 2026 se encuentran:
- Reservación confirmada de hotel o carta de invitación de un residente legal o ciudadano estadounidense, con datos de contacto completos.
- Itinerario de viaje detallado, incluyendo fechas de entrada y salida, y boletos de avión o transporte terrestre de ida y vuelta.
- Comprobantes de ingresos o estados de cuenta bancarios recientes, que demuestren solvencia económica y capacidad para cubrir gastos durante la estancia.
- Constancia laboral, carta de estudios o evidencia de lazos con México, como escrituras de propiedad, recibos de servicios o documentos que acrediten empleo o matrícula escolar.
- Seguro de gastos médicos internacional, no obligatorio pero recomendado por la Embajada de Estados Unidos en México.
- El oficial de CBP puede solicitar cualquiera de estos documentos durante la revisión en frontera o aeropuerto. No presentar información verídica o incurrir en contradicciones puede derivar en la inadmisión y devolución inmediata a México.
Procedimiento al llegar al punto de entrada
Al llegar a un puerto de entrada, el turista mexicano debe presentar su pasaporte y visa vigentes ante el oficial de CBP. El proceso incluye la toma de huellas digitales, fotografía y una breve entrevista sobre el propósito del viaje, duración prevista y lugar de hospedaje.
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El ingreso como turista permite una estadía máxima de hasta 180 días consecutivos; el periodo autorizado se indica en el sello migratorio o en el formato electrónico I-94.
El oficial migratorio tiene la autoridad discrecional para autorizar, limitar o negar el ingreso aun si se cumplen todos los requisitos. Las normas de 2026 remarcan la prohibición de trabajar, estudiar o recibir pagos en territorio estadounidense con visa de turista. Incumplir estas condiciones puede resultar en la cancelación de la visa y la imposición de restricciones para futuros ingresos.
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Los menores de edad que viajan sin ambos padres deben presentar una carta notariada de autorización de viaje firmada por el padre o madre ausente, acompañada de identificación oficial y acta de nacimiento.
Renovación y actualización de documentos
Para 2026, la renovación de la visa B1/B2 y del pasaporte mexicano debe realizarse con antelación, ya que los tiempos de cita y entrega pueden superar las ocho semanas. El sistema de citas de la Embajada de Estados Unidos y las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México opera únicamente en línea y exige documentación digitalizada en formato PDF.
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Las autoridades estadounidenses reiteran que no existen visas de turista en formato digital o electrónico: todo documento debe ser físico, válido y emitido por las instancias oficiales.
Canales oficiales de información y asistencia
La información actualizada sobre requisitos, documentos y procedimientos para ingresar a Estados Unidos como turista se encuentra disponible en los portales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México (https://mx.usembassy.gov) y del CBP (https://www.cbp.gov).
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Para dudas o situaciones imprevistas, los viajeros pueden contactar el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-623-7874 desde Estados Unidos o al 001-520-623-7874 desde México.
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