Qué documentos necesitas para entrar a EEUU como turista mexicano en 2026

Para ingresar a Estados Unidos como turista mexicano en 2026, es obligatorio presentar dos documentos: un pasaporte mexicano vigentey una visa de no inmigrante tipo B1/B2. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Viajar a Estados Unidos como turista mexicano en 2026 requiere cumplir con requisitos documentales estrictos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) y la Embajada de Estados Unidos en México.

Para ingresar a EUA como turista, es obligatorio presentar dos documentos: un pasaporte mexicano vigentey una visa de no inmigrante tipo B1/B2. Ambos deben estar en formato físico. El pasaporte debe contar con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha estimada de entrada al país. La visa debe estar estampada en el pasaporte y no puede estar vencida ni dañada.

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Documentos obligatorios para ingresar como turista

El pasaporte mexicano debe estar en buen estado físico y sin alteraciones. Pasaportes con daños, tachaduras o información ilegible pueden ser motivo de rechazo en el punto de ingreso, según los lineamientos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).(Imagen Ilustrativa Infobae)

La visa de no inmigrante tipo B1/B2 vigente es el requisito esencial para cualquier ciudadano mexicano que desee ingresar a Estados Unidos con fines turísticos, de negocios o visita familiar.

La visa debe estar estampada en un pasaporte mexicano vigente. En 2026, la autoridad migratoria solo acepta pasaportes electrónicos o biométricos, con al menos seis meses de vigencia a partir de la fecha de entrada prevista.

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El pasaporte mexicano debe estar en buen estado físico y sin alteraciones. Pasaportes con daños, tachaduras o información ilegible pueden ser motivo de rechazo en el punto de ingreso, según los lineamientos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Toda persona mayor de siete años debe presentar su visa y pasaporte propios. Los menores de siete años pueden ingresar acompañados de sus padres o tutores legales, siempre que viajen con visa y pasaporte, y cuenten con el acta de nacimiento original para acreditar parentesco.

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Comprobantes y documentos complementarios

El oficial migratorio puede solicitar documentos adicionales que respalden el motivo de la visita y la solvencia económica del turista (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la visa y el pasaporte son suficientes para la admisión formal, el oficial migratorio puede solicitar documentos adicionales que respalden el motivo de la visita y la solvencia económica del turista. Entre los comprobantes recomendados para 2026 se encuentran:

Reservación confirmada de hotel o carta de invitación de un residente legal o ciudadano estadounidense, con datos de contacto completos.

Itinerario de viaje detallado , incluyendo fechas de entrada y salida, y boletos de avión o transporte terrestre de ida y vuelta.

Comprobantes de ingresos o estados de cuenta bancarios recientes, que demuestren solvencia económica y capacidad para cubrir gastos durante la estancia.

Constancia laboral , carta de estudios o evidencia de lazos con México, como escrituras de propiedad, recibos de servicios o documentos que acrediten empleo o matrícula escolar.

Seguro de gastos médicos internacional, no obligatorio pero recomendado por la Embajada de Estados Unidos en México.

El oficial de CBP puede solicitar cualquiera de estos documentos durante la revisión en frontera o aeropuerto. No presentar información verídica o incurrir en contradicciones puede derivar en la inadmisión y devolución inmediata a México.

Procedimiento al llegar al punto de entrada

El proceso incluye la toma de huellas digitales, fotografía y una breve entrevista sobre el propósito del viaje, duración prevista y lugar de hospedaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al llegar a un puerto de entrada, el turista mexicano debe presentar su pasaporte y visa vigentes ante el oficial de CBP. El proceso incluye la toma de huellas digitales, fotografía y una breve entrevista sobre el propósito del viaje, duración prevista y lugar de hospedaje.

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El ingreso como turista permite una estadía máxima de hasta 180 días consecutivos; el periodo autorizado se indica en el sello migratorio o en el formato electrónico I-94.

El oficial migratorio tiene la autoridad discrecional para autorizar, limitar o negar el ingreso aun si se cumplen todos los requisitos. Las normas de 2026 remarcan la prohibición de trabajar, estudiar o recibir pagos en territorio estadounidense con visa de turista. Incumplir estas condiciones puede resultar en la cancelación de la visa y la imposición de restricciones para futuros ingresos.

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Los menores de edad que viajan sin ambos padres deben presentar una carta notariada de autorización de viaje firmada por el padre o madre ausente, acompañada de identificación oficial y acta de nacimiento.

Renovación y actualización de documentos

Para 2026, la renovación de la visa B1/B2 y del pasaporte mexicano debe realizarse con antelación, ya que los tiempos de cita y entrega pueden superar las ocho semanas. El sistema de citas de la Embajada de Estados Unidos y las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en México opera únicamente en línea y exige documentación digitalizada en formato PDF.

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Las autoridades estadounidenses reiteran que no existen visas de turista en formato digital o electrónico: todo documento debe ser físico, válido y emitido por las instancias oficiales.

Canales oficiales de información y asistencia

La información actualizada sobre requisitos, documentos y procedimientos para ingresar a Estados Unidos como turista se encuentra disponible en los portales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México (https://mx.usembassy.gov) y del CBP (https://www.cbp.gov).

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Para dudas o situaciones imprevistas, los viajeros pueden contactar el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) al 520-623-7874 desde Estados Unidos o al 001-520-623-7874 desde México.