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Carolina Viggiano acusa a Enrique Inzunza de formar parte de una “narcobancada” tras pedir licencia en el senado

La senadora del PRI lanzó duras críticas contra el morenista en medio de investigaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa

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Carolina Viggiano endurece su discurso y escala las acusaciones contra Enrique Inzunza en el Senado.
Carolina Viggiano endurece su discurso y escala las acusaciones contra Enrique Inzunza en el Senado.

La senadora priista Carolina Viggiano lanzó fuertes acusaciones contra el morenista Enrique Inzunza Cázarez, luego de que éste solicitara licencia temporal a su cargo en el Senado de la República en medio de las investigaciones y señalamientos desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Durante una entrevista con medios de comunicación, Viggiano calificó a Inzunza como un “farsante” y aseguró que no es digno de ocupar un escaño en la Cámara Alta.

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Además, afirmó que forma parte de una supuesta “narcobancada”, en referencia a legisladores que, según dijo, estarían ligados al crimen organizado.

Carolina Viggiano se convierte en una de las voces más críticas contra Enrique Inzunza tras su licencia. EFE/Carlos Ramírez
Carolina Viggiano se convierte en una de las voces más críticas contra Enrique Inzunza tras su licencia. EFE/Carlos Ramírez

“Todo el mundo sabe que es un vulgar narcotraficante”, expresó la legisladora, quien también cuestionó que el senador morenista decidiera ausentarse del pleno y comunicarse únicamente mediante mensajes grabados y redes sociales.

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Enrique Inzunza pide licencia por “embestida mediática”

La solicitud de licencia de Enrique Inzunza ocurrió después de varias semanas de ausencia en actividades legislativas y tras darse a conocer investigaciones abiertas en Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos” y el Cártel de Sinaloa.

A través de redes sociales, el senador de Morena aseguró que su separación temporal del cargo responde a una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

@InzunzaCazarez
@InzunzaCazarez

Entre los puntos que destacó el legislador están:

  • Afirmó que siempre ha cumplido con sus responsabilidades como servidor público.
  • Señaló que se encuentra en la Ciudad de México y acudió al Senado para las sesiones extraordinarias.
  • Informó que su suplente, Omar Alejandro López Campos, participará en las sesiones del 28 y 29 de mayo.
  • Indicó que continuará respaldando a Morena desde fuera del pleno.

La licencia fue confirmada por el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, quien acusó a la oposición y a algunos medios de querer convertir el tema en un “show político”.

Carolina Viggiano eleva el tono contra Morena y Sinaloa

Las declaraciones de Carolina Viggiano escalaron rápidamente el conflicto político.

Carolina Viggiano-PRI-México-21 de julio
Carolina Viggiano eleva el tono y lanza nuevos señalamientos contra Enrique Inzunza. (X/@caroviggiano)

La senadora aseguró que en Sinaloa “todos saben quiénes son narcos y quiénes son cómplices”, al tiempo que insinuó que algunos funcionarios buscan ganar tiempo para evitar consecuencias legales.

También criticó la estrategia de Inzunza de mantenerse fuera del debate público presencial y señaló que Morena intenta minimizar las acusaciones.

El posicionamiento se producen en un contexto de creciente presión política sobre figuras cercanas al grupo del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, también señalado en investigaciones estadounidenses.

Omar López Campos asumirá el escaño en el Senado

Tras la licencia de Inzunza, quien asumirá temporalmente el cargo será Omar Alejandro López Campos, identificado como integrante del grupo político cercano a Rubén Rocha.

Omar López Campos asumirá el escaño de Enrique Inzunza en el Senado tras su licencia. IG @lopezcampos_
Omar López Campos asumirá el escaño de Enrique Inzunza en el Senado tras su licencia. IG @lopezcampos_

López Campos actualmente se desempeña como titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable de Sinaloa (SEBIDES) y ha sido señalado por medios nacionales como un colaborador cercano del círculo político sinaloense ligado a Morena.

Su llegada al Senado cobra relevancia debido a que Morena busca asegurar los votos necesarios para avanzar en el periodo extraordinario con reformas constitucionales, entre ellas modificaciones al artículo 41 relacionadas con propaganda e intervención extranjera en procesos electorales.

FGR investiga señalamientos contra funcionarios de Sinaloa

Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación derivada de solicitudes del gobierno de Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos de funcionarios sinaloenses con el narcotráfico.

Investigaciones en torno a Enrique Inzunza escalan tras señalamientos desde Estados Unidos. (Gobierno de Sinaloa)
Investigaciones en torno a Enrique Inzunza escalan tras señalamientos desde Estados Unidos. (Gobierno de Sinaloa)

De acuerdo con reportes, Enrique Inzunza y otros funcionarios acudieron recientemente a comparecer ante autoridades federales mexicanas para rendir entrevista ministerial.

Estados Unidos ha solicitado investigar a diversos políticos y mandos policiacos en Sinaloa, a quienes se les señalan presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Ante estas acusaciones, la Fiscalía General de la República (FGR) trabaja para determinar si existen pruebas suficientes que permitan proceder legalmente.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que las indagatorias se realicen con base en pruebas sólidas y en estricto apego a derecho.

Mientras tanto, figuras de Morena como Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López evitaron profundizar públicamente sobre la ausencia de Inzunza y los señalamientos en su contra, lo que ha alimentado aún más el debate político alrededor del caso.

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