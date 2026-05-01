México

Descuentos INAPAM en mayo: dónde comprar para aprovechar los descuentos especiales

La credencial del INAPAM abre la puerta a descuentos y promociones exclusivas para adultos mayores en una amplia variedad de comercios y servicios en México

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Mujer adulta mayor de pelo blanco y blusa bordada paga en un supermercado con su tarjeta INAPAM a una cajera, con tortillas y vegetales en el mostrador.
En mayo de 2026, la credencial INAPAM da acceso a descuentos especiales en tiendas y servicios de la Ciudad de México y otros estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el mes de mayo de 2026, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite a los adultos mayores acceder a descuentos especiales en una amplia gama de comercios y servicios en la Ciudad de México y otros puntos de la República.

Estas rebajas resultan especialmente útiles en la temporada del Día de las Madres, cuando el gasto en regalos y festejos suele incrementarse de manera significativa.

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El mecanismo de estos beneficios es sencillo: basta con presentar la credencial INAPAM vigente en la tienda o establecimiento participante para que el descuento se aplique directamente al monto de la compra.

Esta oportunidad representa un alivio concreto para el presupuesto familiar, sin que la calidad de los obsequios se vea comprometida.

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Tiendas y cadenas que aplican descuentos con INAPAM en mayo de 2026

Entre los comercios con promociones confirmadas, destacan varias cadenas reconocidas y numerosos negocios locales.

La lista incluye opciones populares para regalos del 10 de mayo, así como para compras personales cotidianas.

Fraiche ofrece un descuento de hasta el 20% en fragancias, lo que resulta atractivo dada la variedad de perfumes disponibles.

En el caso de Suburbia, la rebaja es del 5% en ropa, una alternativa para renovar el guardarropa o encontrar un obsequio útil.

La tienda Onena proporciona hasta un 25% de descuento en prendas seleccionadas, consolidándose como una de las opciones más ventajosas para ropa y calzado.

Además de estas cadenas, el directorio oficial del INAPAM señala la participación de boutiques, zapaterías, florerías y tiendas de productos de cuidado personal.

Estos comercios locales amplían las alternativas, permitiendo que cada persona encuentre artículos adecuados a su presupuesto y preferencias.

INAPAM Imagen: Gobierno de México
La tarjeta INAPAM, permite que las personas de 60 años o más, obtengan diversos descuentos. Imagen: Gobierno de México

Otros rubros con rebajas: salud, transporte y alimentación

El catálogo de beneficios del INAPAM para mayo de 2026 también abarca farmacias, laboratorios clínicos y supermercados, donde los descuentos pueden alcanzar hasta el 50% en productos o servicios seleccionados.

Para quienes tienen planes de viaje, diversas aerolíneas y líneas de autobuses brindan tarifas preferenciales a los portadores de la credencial, facilitando el reencuentro familiar en fechas especiales.

Estas medidas buscan fortalecer el poder adquisitivo de los adultos mayores y ofrecerles acceso a opciones de cuidado integral, tanto en el área de la salud como en la alimentación y la movilidad.

Condiciones y recomendaciones para aprovechar los beneficios

Para disfrutar de estas rebajas, es imprescindible presentar la credencial INAPAM vigente en cada compra. Sin este documento, los establecimientos no aplican las promociones.

Además, es aconsejable preguntar en la sucursal si el descuento es válido en todos los productos o solo en algunos seleccionados, ya que las condiciones pueden variar según la ubicación o el tipo de artículo.

Las promociones pueden no ser acumulables con otras ofertas, por lo que conviene aclarar este punto antes de finalizar la transacción.

Consultar el directorio oficial permite identificar qué establecimientos participan y cuáles son los porcentajes aplicables en cada caso.

Hombre y mujer mayores caminan sonriendo por un centro comercial. Él lleva dos bolsas de compras con comestibles, ella una pequeña bolsa.
Los descuentos INAPAM solo se otorgan al presentar la credencial vigente al momento de la compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productos y servicios comunes en la temporada del Día de las Madres

Durante mayo, los descuentos están disponibles en productos que suelen ser elegidos como regalo: perfumes, ropa, calzado, joyería y artículos de cuidado personal.

Esta variedad facilita encontrar detalles útiles y apreciados, sin que el gasto represente un reto para la economía familiar.

El INAPAM confirma que las rebajas estarán vigentes durante todo el mes, aunque se recomienda anticipar las compras para evitar la escasez de productos o largas filas en los días previos al 10 de mayo.

Las promociones vigentes para quienes cuentan con credencial INAPAM representan una oportunidad concreta para optimizar el gasto en la temporada del Día de las Madres y durante todo mayo.

Estos beneficios, avalados por el propio INAPAM en su directorio oficial, refuerzan el compromiso institucional con la economía y el bienestar de las personas adultas mayores en México.

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