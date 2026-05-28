Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 28 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,18 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,27% respecto al precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos. Dow Jones
En la última semana, el euro registró un avance del 0,42%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,31%.
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El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al peso mexicano durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento en su valor. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 2,26%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,88%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
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