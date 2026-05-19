México

Cae “La Chofis”, operadora clave de La Unión Tepito en la colonia Morelos

La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala

Guardar
Google icon
La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX
La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo este martes a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis” e integrante de La Unión Tepito, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de varias dosis de aparente droga.

La intervención se originó a partir de labores preventivas implementadas en la demarcación con operativos de vigilancia fija, móvil y discreta para reducir la incidencia delictiva en la zona.

PUBLICIDAD

Durante uno de estos patrullajes, los policías detectaron a una mujer en la calle Matamoros, cerca de Peralvillo, manipulando envoltorios de plástico similares a los utilizados para distribuir y comercializar droga.

Al identificar un posible delito en curso, los uniformados se acercaron e informaron a la mujer que, siguiendo el protocolo de actuación policial, le realizarían una revisión preventiva.

PUBLICIDAD

La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX
La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX

Como resultado de esta acción, le hallaron 87 dosis de un vegetal verde y seco con características a la marihuana, 20 envoltorios de posible cocaína en piedra, una bolsa de plástico con probable crystal, un bolso tipo cangurera y un teléfono celular.

Por lo anterior, la mujer de 45 años de edad fue detenida y tras ser enterada de sus derechos de ley, fue presentada junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

El perfil de “La Chofis” dentro de La Unión Tepito

El papel de “La Chofis” dentro de La Unión Tepito fue clave para las operaciones del grupo, según los datos recabados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La detenida participó activamente en delitos que iban desde el narcomenudeo hasta el despojo de propiedades en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las investigaciones revelaron que mantenía una relación cercana con “El Lunares”, uno de los principales dirigentes de la organización. Bajo su mando, coordinó la distribución de droga hacia diversas áreas de la Ciudad de México, el Estado de México y extendió su influencia hasta Tlaxcala.

La policía detuvo a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, en la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer, colaboradora cercana de “El Lunares”, fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala

Su colaboración directa permitió fortalecer la estructura criminal en la capital y en regiones cercanas. Las autoridades consideraron su captura como un golpe relevante para el grupo delictivo en expansión.

Cabe mencionar que la organización fue fundada en 2010 bajo la tutela del capo Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y desde entonces extendió su presencia a 11 alcaldías de la Ciudad de México. En 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó la detención de 64 integrantes del grupo y afirmó que operaba ya como un conjunto de células disgregadas, no como un cartel centralizado.

La captura de Juárez Hernández se suma a esa serie de golpes contra la estructura. Su arresto en la colonia Morelos, territorio históricamente controlado por la organización, refuerza la presión policial sobre las células que aún sostienen el narcomenudeo en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc.

Temas Relacionados

La ChofisCDMXSSCmexico-seguridadmexico-noticiasmexico-narco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Te decimos todos los detalles para que que no te lo pierdas

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Retraso en la L3 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 19 de mayo? Retraso en la L3 del MB

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Se reportan seis detenidos, quienes habrían operado en rutas marítimas utilizadas para mover estupefacientes hacia zonas de alta afluencia turística

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Carlos Torres Piña, fiscal general de Michoacán, detalló que ya son 22 personas las detenidas por el homicidio del exalcalde de Uruapan

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por su cumpleaños 94 y reconoce su trayectoria

La titular del Ejecutivo federal transmitió un mensaje de reconocimiento y aprecio a la autora por su aniversario

Sheinbaum felicita a Elena Poniatowska por su cumpleaños 94 y reconoce su trayectoria
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Operativo en Quintana Roo exhibió presunta red de narcotráfico marítimo de cannabis: del puerto de Chiquilá hacia la isla de Holbox

Cae “La Tía” por el asesinato de Carlos Manzo: filtraba información de operativos policiales al CJNG

Comando armado secuestra y ejecuta a madre e hija en Cosoleacaque, Veracruz

Del CJNG a los Viagras: estos son los cárteles que operan en la Meseta Purépecha de Michoacán

Obispo de Cuernavaca denunció cobro de piso y amenazas del crimen organizado en Morelos

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Concierto gratis de Panteón Rococó en Edomex: fecha, sede y cómo asistir

Lupillo Rivera demandará a quienes lo vincularon en un video sobre Ángela Aguilar: “Es inteligencia artificial”

Tónic Fest 2026: el festival acapulqueño que presentará a Kenia Os, Gloria Trevi y Paulina Rubio

Paulina Goto, Diego Klein y Kimberly Dos Ramos listos para el arranque de “Guardián de mi corazón”

Pepillo Origel arremete contra Cristian Castro por desplante en la Feria de San Marcos

DEPORTES

Padres vs Dodgers: a qué hora y dónde ver en México el clásico californiano

Padres vs Dodgers: a qué hora y dónde ver en México el clásico californiano

¿Más caros que los del Mundial 2026? Boletos para la final Pumas vs Cruz Azul alcanzan precios de locura y desatan polémica

Selección Mexicana de Para-Atletismo suma cinco medallas en el Campeonato Nacional de Suiza 2026

Obed Vargas reacciona a la salida de Antoine Griezmann del Atlético de Madrid

Enrique Meza celebra que la final de la Liga MX sea entre técnicos mexicanos: da su pronostico