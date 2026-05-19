Cae “La Chofis”, operadora clave de La Unión Tepito en la colonia Morelos

La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvo este martes a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis” e integrante de La Unión Tepito, en la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de varias dosis de aparente droga.

La intervención se originó a partir de labores preventivas implementadas en la demarcación con operativos de vigilancia fija, móvil y discreta para reducir la incidencia delictiva en la zona.

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Durante uno de estos patrullajes, los policías detectaron a una mujer en la calle Matamoros, cerca de Peralvillo, manipulando envoltorios de plástico similares a los utilizados para distribuir y comercializar droga.

Al identificar un posible delito en curso, los uniformados se acercaron e informaron a la mujer que, siguiendo el protocolo de actuación policial, le realizarían una revisión preventiva.

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La mujer fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala. Crédito: SSC-CDMX

Como resultado de esta acción, le hallaron 87 dosis de un vegetal verde y seco con características a la marihuana, 20 envoltorios de posible cocaína en piedra, una bolsa de plástico con probable crystal, un bolso tipo cangurera y un teléfono celular.

Por lo anterior, la mujer de 45 años de edad fue detenida y tras ser enterada de sus derechos de ley, fue presentada junto con lo asegurado, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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El perfil de “La Chofis” dentro de La Unión Tepito

El papel de “La Chofis” dentro de La Unión Tepito fue clave para las operaciones del grupo, según los datos recabados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La detenida participó activamente en delitos que iban desde el narcomenudeo hasta el despojo de propiedades en la alcaldía Cuauhtémoc.

Las investigaciones revelaron que mantenía una relación cercana con “El Lunares”, uno de los principales dirigentes de la organización. Bajo su mando, coordinó la distribución de droga hacia diversas áreas de la Ciudad de México, el Estado de México y extendió su influencia hasta Tlaxcala.

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La policía detuvo a Lized Yuridia Juárez Hernández, alias “La Chofis”, en la alcaldía Cuauhtémoc. La mujer, colaboradora cercana de “El Lunares”, fue sorprendida con decenas de dosis de droga y es señalada por coordinar la distribución de estupefacientes en la Ciudad de México y Tlaxcala

Su colaboración directa permitió fortalecer la estructura criminal en la capital y en regiones cercanas. Las autoridades consideraron su captura como un golpe relevante para el grupo delictivo en expansión.

Cabe mencionar que la organización fue fundada en 2010 bajo la tutela del capo Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, y desde entonces extendió su presencia a 11 alcaldías de la Ciudad de México. En 2022, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch informó la detención de 64 integrantes del grupo y afirmó que operaba ya como un conjunto de células disgregadas, no como un cartel centralizado.

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La captura de Juárez Hernández se suma a esa serie de golpes contra la estructura. Su arresto en la colonia Morelos, territorio históricamente controlado por la organización, refuerza la presión policial sobre las células que aún sostienen el narcomenudeo en el corazón de la alcaldía Cuauhtémoc.