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Es mujer el cuerpo envuelto en plástico en Tlalnepantla: 98% de delitos fueron feminicidios en lo que va de 2026

Los crímenes cometidos contra mujeres de enero a abril arrojan una preocupante realidad contra el género femenino

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Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mujer de al menos 30 años fue hallada muerta y envuelta en plástico la mañana de este jueves en Tlalnepantla, un caso que ya se investiga bajo protocolo de feminicidio y que ocurre a menos de 24 horas del hallazgo de dos hombres abandonados en condiciones similares en Tecámac.

El cuerpo fue localizado entre las 7:30 y las 8:00 horas en la esquina de las calles Cerezo y Pirul, en la colonia Arboledas Tenayuca, también referida en los reportes como El Tenayo. Vecinos alertaron a la policía después de ver sobre el asfalto y la banqueta un bulto cubierto con bolsas negras y plástico transparente, amarrado con cinta canela.

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La víctima permanece sin identificar. Los reportes iniciales indican que estaba boca arriba, con huellas de violencia y golpes en distintas partes del cuerpo.

También se indicó que el cadáver estaba totalmente emplayado y que solo era visible parte del tobillo derecho, donde se apreciaba un lunar. Las primeras versiones señalan que se trataría de una mujer de al menos 30 años.

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El hallazgo movilizó a policías, Guardia Nacional y Ejército

Las primeras autoridades en llegar fueron elementos de la Comisaría General de Proximidad y Seguridad Ciudadana de Tlalnepantla, quienes inspeccionaron el bulto y confirmaron que se trataba del cuerpo de una persona. Después solicitaron apoyo de paramédicos, que corroboraron que ya no contaba con signos vitales.

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Al sitio también acudieron elementos de la Policía estatal, de la Guardia Nacional y personal del Ejército Mexicano. Las corporaciones acordonaron la calle y cerraron el paso peatonal y vehicular para resguardar la escena.

El hallazgo ocurrió en la zona limítrofe con las colonias San Lucas Patoni y Santa Cecilia. El reporte ciudadano ingresó al C4 del municipio, luego de que habitantes advirtieron que el bulto no parecía basura.

Peritos forenses y personal ministerial realizaron las primeras inspecciones en el lugar. Después se hizo el levantamiento del cadáver y su traslado al anfiteatro regional y al Servicio Médico Forense.

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Los testimonios apuntan a disparos durante la madrugada

Aunque al inicio se manejó la posibilidad de que el cuerpo solo hubiera sido abandonado en el sitio, algunos vecinos aseguraron que durante la madrugada escucharon detonaciones de arma de fuego. Esa versión abrió la posibilidad de que la agresión ocurriera en el mismo punto donde fue encontrado el cadáver.

Una vecina relató: “Me asomé cuando se escucharon los disparos. Sé que hice mal, pero me dio curiosidad y salí a ver qué pasaba”. Otra habitante, identificada como Rebeca, dijo: “Me dio miedo, mucho miedo. Pasé, vi el cuerpo y marqué al 911”.

Los reportes preliminares también difieren sobre las lesiones por arma de fuego. Una versión menciona un disparo en la cabeza y otra habla de múltiples impactos en el cuerpo.

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Los servicios de urgencias que revisaron a la víctima señalaron que presentaba lesiones visibles provocadas por balazos. Hasta ahora no se confirma si la mujer fue asesinada ahí o si solo dejaron el cuerpo en ese punto.

Habitantes de la colonia expresaron temor por lo ocurrido. Una vecina identificada como Cecilia dijo que la zona se había mantenido tranquila y pidió mayor presencia policial de manera permanente.

La Fiscalía mexiquense abrió una carpeta bajo protocolo de feminicidio

Agentes de la Policía de Investigación y peritos de la FGJEM procesaron la escena y reunieron indicios para integrarlos a la carpeta. El Ministerio Público inició formalmente la investigación bajo protocolo de feminicidio.

Tras confirmar que la víctima era una mujer, las autoridades notificaron a la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México. También comenzó la revisión de cámaras de seguridad de la zona para identificar vehículos presuntamente relacionados con el abandono del cuerpo y ubicar a los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. Tampoco hay avances públicos sobre este caso ni sobre el doble homicidio registrado en Tecámac, donde dos hombres fueron encontrados emplayados y continúan sin ser identificados en instalaciones forenses.

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El crimen en Arboledas Tenayuca se suma a esa secuencia reciente de hallazgos violentos en el Estado de México. En ambos casos, las víctimas fueron abandonadas envueltas en plástico y sin identificación confirmada.

  • Una mujer de al menos 30 años fue encontrada muerta y emplayada este jueves en Arboledas Tenayuca, Tlalnepantla.
  • La FGJEM investiga el caso bajo protocolo de feminicidio y analiza cámaras de seguridad para ubicar a los responsables.
  • Vecinos afirmaron haber escuchado disparos durante la madrugada, por lo que no se descarta que la agresión haya ocurrido en el mismo sitio.

98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio concentra 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de abril.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviado por fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, ubica además a Sinaloa como la entidad con la mayor tasa de víctimas de este delito por cada 100,000 mujeres, con 1.67 y 27 casos.

Homicidio, lesiones y extorsión muestran otros focos de violencia contra mujeres

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