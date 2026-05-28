México

Exhibición de autos clásicos en el Edomex con causa: apoyará a perros y gatos rescatados

El acceso al evento será mediante la donación de alimento

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Autos clásicos Edomex exposición con causa mascotas
Exposición de autos clásicos con causa por las mascotas (Gob. Edomex)

El gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf), anunció la realización de una exhibición de autos clásicos en el emblemático Centro Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya, con el objetivo de promover la convivencia familiar y apoyar a perros y gatos rescatados.

El evento se llevará a cabo el próximo 31 de mayo a partir de las 9:00 horas y reunirá a decenas de amantes de los vehículos antiguos, así como a familias mexiquenses que deseen disfrutar de una experiencia diferente rodeada de naturaleza, historia y cultura.

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Autos clásicos y apoyo a protectoras animales

Portada mascotas perros y gatos
Mascotas perros y gatos (Jorge Contreras/Infobae)

Para ingresar a la exhibición, las y los asistentes deberán donar dos kilogramos de alimento para perro o gato por persona. Todo lo recaudado será entregado a distintas protectoras de animales del Estado de México, contribuyendo así al cuidado y bienestar de perros y gatos en situación vulnerable.

La Cepanaf destacó que este tipo de actividades buscan generar conciencia social y fortalecer la participación ciudadana en acciones solidarias en favor de los seres sintientes.

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En esta edición participará el Club de Camionetas Clásicas Las Foringas, agrupación que celebrará su noveno aniversario exhibiendo más de 40 vehículos clásicos y camionetas antiguas que forman parte de la historia automotriz en México.

Más de 40 vehículos clásicos estarán en exhibición

Los visitantes podrán admirar modelos restaurados, camionetas vintage y autos emblemáticos que destacan por su diseño, conservación y valor histórico. Además, los organizadores compartirán fotografías e información sobre la trayectoria y características de cada unidad.

La exposición promete convertirse en uno de los principales atractivos para aficionados al automovilismo clásico y para quienes buscan actividades recreativas durante el fin de semana en el Estado de México.

Centro Ceremonial Otomí, un espacio ideal para convivir en familia

Centro Ceremonial Otomí
Centro Ceremonial Otomí (Gob. Edomex)

Además de disfrutar de la exhibición automotriz, las familias podrán recorrer los senderos naturales y admirar la arquitectura monumental del Centro Ceremonial Otomí, considerado uno de los espacios culturales y turísticos más representativos del Estado de México.

El recinto se localiza sobre la carretera Temoaya-San Pedro Arriba S/N, en la comunidad de San Pedro Arriba, municipio de Temoaya, rodeado de bosques y paisajes naturales que lo convierten en un sitio ideal para actividades recreativas y culturales.

Autoridades estatales señalaron que estas iniciativas forman parte de las acciones para fortalecer la oferta turística y recreativa de los parques administrados por el Gobierno estatal, impulsando espacios de convivencia sana y actividades con causa social.

Con esta exhibición, el Estado de México busca fomentar la unión familiar, promover el cuidado animal y brindar alternativas de entretenimiento para todas las edades en uno de los lugares más emblemáticos de la entidad.

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