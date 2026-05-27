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Anuncian cierre de estaciones en el Tren Ligero CDMX pese a reciente inauguración: siguen con trabajos de remodelación

Las autoridades mantienen obras a semanas del Mundial que afectan el servicio ordinario de los trenes, son los usuarios quienes tienen que adaptarse

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Tren ligero blanco con detalles morados detenido en una estación a cielo abierto, con vías, andén, árboles y vehículos en la calle adyacente
Anuncian cierre de estaciones en el Tren Ligero CDMX pese a reciente inauguración (X/ @STECDMX)

A solo 15 días de que sea la inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México, las autoridades capitalinas continúan con obras a contra reloj para tenerlas concluidas antes del 11 de junio. Este martes 26 de mayo anunciaron que el servicio del Tren Ligero volverá a cerrar estaciones pese a que en días recientes Clara Brugada “entregó” e inauguró las instalaciones renovadas.

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que, en el marco de los trabajos de ampliación de la Terminal Tasqueña del Tren Ligero “El ajolote”, se llevará a cabo la colocación de un juego de cambio de vía y la realización de ajustes a la catenaria.

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En consecuencia, se suspenderá el servicio del Tren Ligero. Fue el 11 de mayo que la jefa de gobierno acudió a la terminal Tasqueña para presentar las estaciones remodeladas y “entregar” el proyecto que inició como parte de las obras para mejorar la infraestructura de movilidad para el Mundial 2026.

Fechas, horarios y servicio de RTP por el cierre del Tren Ligero CDMX

Documento oficial del Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Movilidad, anunciando el cierre de estaciones del Tren Ligero por obras, fechado el 26 de mayo de 2026
El Gobierno de la Ciudad de México anuncia el cierre de estaciones del Tren Ligero del 28 de mayo al 3 de junio debido a trabajos de ampliación en la Terminal Tasqueña, ofreciendo un servicio de apoyo gratuito con RTP (X/ @STECDMX)

Por medio de un comunicado oficial, el STE explicó que estas labores se desarrollarán del 28 de mayo al 3 de junio de 2026, periodo en el que el servicio habitual del Tren Ligero operará únicamente entre la terminal Xochimilco y la estación Ciudad Jardín, es decir que las estaciones Las Torres y Tasqueña permanecerán cerradas.

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Durante la ejecución de estas obras, el STE dispondrá de un servicio de apoyo gratuito proporcionado por unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), con el objetivo de que las personas usuarias puedan continuar con sus traslados.

El servicio de apoyo funcionará en el mismo horario que el Tren Ligero: de lunes a viernes de 05:00 hrs a 23:30 horas, los sábados de 06:00 hrs a 23:30 horas, y los domingos de 07:00 a 23:30 horas.

Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)
Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)

Los usuarios deberán descender del tren en Calzada de Tlalpan, frente a la estación Ciudad Jardín, y abordar el servicio de la RTP en el andén E de la Terminal Tasqueña. El ascenso al tren, en sentido contrario, se realizará en Las Torres.

La instalación del nuevo juego de cambio de vía permitirá el ingreso y salida simultáneos de los trenes en la terminal Tasqueña, lo que busca optimizar la operación y capacidad del servicio. El STE reiteró su compromiso de brindar un transporte público de calidad a la población de la capital, subrayando la importancia de estas acciones dentro de la estrategia para mejorar la movilidad en la Ciudad de México.

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