México

Esta es la calidad del aire en CDMX y Edomex este miércoles 27 de mayo: reporte completo por alcaldías y municipios

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Guardar
Google icon
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)
La pésima calidad del aire es un problema grave que afecta la salud de quien la respira (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, motivo por el cual el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

PUBLICIDAD

Con cada actualización, las autoridades capitalinas hacen un llamado a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 27 de mayo al corte de las 15:00 horas.

PUBLICIDAD

Mala calidad del aire

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es “Mala”, de acuerdo con el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico y el riesgo para la salud es “Alto".

Las personas deben tomar en cuenta este reporte de las autoridades a la hora de realizar actividades al aire libre, sobre todo cuando se trata de grupos sensibles.

En cuanto al índice de Rayos Ultra Violeta, se alcanzó un nivel 0, esto significa que “no necesita protección” si se va a salir al aire libre.

Al respecto, las autoridades capitalinas publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.

Tlalpan (AJM): Aceptable

Benito Juárez (BJU): Mala

Azcapotzalco (CAM): Aceptable

Coyoacán (CCA): Aceptable

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Aceptable

Cuauhtémoc (HGM): Sin datos o en mantenimiento

Iztacalco (IZT): Aceptable

Venustiano Carranza (MER): Mala

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Aceptable

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Aceptable

Tláhuac (TAH): Mala

Coyoacán (UAX): Mala

Iztapalapa (UIZ): Mala

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Aceptable

Chalco (CHO): Sin datos o en mantenimiento

Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Sin datos o en mantenimiento

Ecatepec (LLA): Aceptable

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable

Ecatepec (SAG): Aceptable

Tlalnepantla (TLA): Mala

Tultitlán (TLI): Mala

Coacalco (VIF): Aceptable

Ecatepec (XAL): Sin datos o en mantenimiento

Es importante mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

La calidad del aire en CDMX

La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)
La intensidad del sol también puede provocar daños a la salud, es por eso que también se mide la intencidad de los rayos UV (Cuartoscuro)

México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.

El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesCalidad del aire de MéxicoCalidad del aire de la Ciudad de MéxicoCalidad del aire del Estado de México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cinco alimentos que parecen inofensivos pero son peligrosos para niños menores de 12 años

Organismos internacionales advierten que una selección cuidadosa de lo que se ofrece en la infancia es clave para evitar complicaciones graves a largo plazo

Cinco alimentos que parecen inofensivos pero son peligrosos para niños menores de 12 años

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

El colaborador de Televisa junto a su camarógrafo están a la espera de una segunda audiencia para fijar las posibles sanciones en su contra

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 27 de mayo? Avance lento en el STC por lluvia

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 27 mayo: alumnos de IPN avanzan sobre Circuito Interior hacia Chapultepec

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Bloqueos en carreteras y accidentes hoy miércoles 27 mayo: alumnos de IPN avanzan sobre Circuito Interior hacia Chapultepec

Cada cuánto debo lavar mi cepillo del cabello y los riesgos a la salud no hacerlo con regularidad

Una rutina sencilla puede prevenir molestias comunes y ayudar a mantener un pelo sano y con mejor aspecto

Cada cuánto debo lavar mi cepillo del cabello y los riesgos a la salud no hacerlo con regularidad
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Sobrino de “El Chapo” ingresa al penal de máxima seguridad del Altiplano, del que se fugó su tío en 2015

Activista de Guerrero denuncia a Evelyn Salgado, 8 alcaldes y a Los Ardillos por crímenes de lesa humanidad en Corte Penal Internacional

Los Ardillos queman campos y casas de comunidades indígenas en Guerrero para desplazarlos, denuncian habitantes

SSPC aclara que Rocha Moya no cuenta con ficha roja de la Interpol, como aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum

“No quieren meterse en más problemas”: Cárteles del narcotráfico evitarán actos violentos durante el Mundial 2026

ENTRETENIMIENTO

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Los tres mejores guiños a México que Shakira ha hecho a lo largo de su carrera

Lalo Mora encabeza el Palomazo Norteño junto a Eliseo Robles, Rosendo Cantú y Raúl Hernández

Adela Micha ironiza sobre el poder de Sheinbaum tras llamado a no ver TV Azteca: “El piso está parejo”

“Nos debíamos esto”: Anahí reaparece con Poncho Herrera y desatan locura entre fans de RBD

Toy Story 5: cuándo es la preventa de boletos y cómo serán las palomeras especiales en México

DEPORTES

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Avanza caso de Julio Ibáñez: qué pasó en la primera audiencia del reportero de TUDN detenido en Sudáfrica

Raúl Jiménez y el Chino Huerta se suben al barco de la Selección para el Mundial 2026

Benavidez responde a Canelo Álvarez y asegura estar dispuesto a bajar de peso para enfrentarlo: “Bajaré de nuevo”

Antonio Pérez Garibay lanza impactante predicción sobre Checo Pérez en la F1: “Cadillac será campeón del mundo”

Renata Zarazúa es eliminada de Roland Garros 2026 en la modalidad de dobles