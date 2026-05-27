Euro hoy en México: cotización de cierre del 27 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 20,18 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,31% respecto al precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,28%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,79%.

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El euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento de la moneda europea frente a la mexicana.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,41%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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