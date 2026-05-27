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Cada cuánto debo lavar mi cepillo del cabello y los riesgos a la salud no hacerlo con regularidad

Una rutina sencilla puede prevenir molestias comunes y ayudar a mantener un pelo sano y con mejor aspecto

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Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existe una conexión directa entre un accesorio descuidado y problemas como comezón, irritación o pérdida de brillo en tu melena. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cepillo para el cabello es una herramienta de uso cotidiano que, con el tiempo, acumula residuos de productos, grasa, polvo y cabellos sueltos.

Aunque suele pasar desapercibido en la rutina de higiene personal, su limpieza regular es fundamental para evitar la proliferación de bacterias y hongos, así como la transferencia de suciedad al cuero cabelludo.

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No lavar el cepillo con la frecuencia adecuada puede provocar desde irritaciones hasta infecciones, además de afectar la salud y apariencia del cabello.

Es por ello que información del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) advierte sobre los riesgos de descuidar este hábito y recomiendan incorporarlo en la rutina de cuidado personal.

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Mujer con bata beige se cepilla el cabello ondulado, mojado y castaño, frente a un espejo empañado con gotas de agua; se ve el reflejo y un grifo.
El cepillo de cabello acumula productos, grasa y polvo, lo que puede afectar la salud capilar si no se limpia frecuentemente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los riesgos a la salud de no lavar el cepillo del cabello con regularidad

Como mencionamos antes, no lavar el cepillo del cabello con regularidad puede representar varios riesgos para la salud capilar y del cuero cabelludo.

En este sentido, el ISSSTE advierte sobre los siguientes riesgos que implica no lavar tu cepillo de manera regular:

  • Acumulación de suciedad y grasa: El cepillo atrapa polvo, restos de productos para el cabello, células muertas y grasa natural. Esto puede transferirse de nuevo al pelo limpio, haciendo que se ensucie más rápido.
  • Proliferación de bacterias y hongos: Un cepillo sucio se convierte en un ambiente propicio para bacterias, hongos y ácaros. Estos microorganismos pueden provocar irritación, comezón o infecciones leves en el cuero cabelludo.
  • Empeoramiento de problemas dermatológicos: Si tienes caspa, dermatitis seborreica u otra condición, usar un cepillo sin lavar puede agravar los síntomas y dificultar el tratamiento.
  • Cabello opaco y sin vida: La acumulación de residuos en el cepillo puede hacer que el cabello luzca sucio, sin brillo y pesado, aunque esté recién lavado.
  • Mayor riesgo de enredos y daño: Los restos en el cepillo pueden dificultar el desenredado y aumentar la fricción, lo que favorece la rotura y las puntas abiertas.

Lavar el cepillo regularmente ayuda a mantener la higiene capilar, evita la proliferación de microorganismos y contribuye a la salud general del cabello y cuero cabelludo. Se recomienda limpiar el cepillo al menos una vez por semana, dependiendo del uso y del tipo de productos que se utilicen.

Caída de cabello, alopecia, salud capilar, factores hormonales, pérdida progresiva. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La limpieza regular del cepillo de cabello previene la proliferación de bacterias y hongos en el cuero cabelludo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada cuánto se recomienda lavar el cepillo de cabello y cuál es el método correcto para hacerlo

La frecuencia recomendada para lavar el cepillo de cabello depende del uso y del tipo de cabello, pero en general:

  • Frecuencia estándar: Una vez por semana es lo ideal para la mayoría de las personas.
  • Cabello muy graso, uso frecuente de productos o caída excesiva: Puede ser necesario lavar el cepillo cada tres a cinco días.
  • Cabello corto o poco uso de productos: Puede limpiarse cada dos semanas.

Método correcto para lavar el cepillo de cabello

  1. Retira el cabello atrapado: Usa los dedos, un peine de cola fina o unas pinzas para remover todo el cabello acumulado entre las cerdas.
  2. Prepara una solución de limpieza: Llena un recipiente con agua tibia y añade unas gotas de shampoo suave o jabón neutro. También puedes agregar un poco de bicarbonato de sodio para eliminar residuos de productos.
  3. Remoja el cepillo: Sumerge el cepillo (sin sumergir la base si es de madera o tiene almohadilla de goma para evitar que se dañe) y déjalo reposar de 10 a 15 minutos.
  4. Cepilla las cerdas: Usa un cepillo de dientes viejo o un cepillo pequeño para frotar entre las cerdas, eliminando restos de suciedad y grasa.
  5. Enjuaga bien: Quita el exceso de jabón con agua corriente.
  6. Seca correctamente: Sacude el cepillo para quitar el exceso de agua y colócalo con las cerdas hacia abajo sobre una toalla. Deja secar al aire completamente antes de volver a usarlo.
Infografía didáctica que muestra ilustrado paso a paso cómo limpiar un cepillo de cabello, desde quitar el pelo hasta secarlo.
Esta infografía ilustra de manera didáctica el método paso a paso para la limpieza y el correcto mantenimiento de un cepillo de cabello, asegurando su higiene y durabilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar y mantener limpio el cepillo ayuda a conservar el cabello más sano y a prevenir problemas en el cuero cabelludo.

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