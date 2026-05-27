Museos de CDMX amplían horario por el Mundial 2026: esta es la lista completa

La Ciudad de México busca aprovechar el impacto internacional del Mundial 2026 no solo en el ámbito deportivo, sino también en el cultural.
Por ello, diversos museos capitalinos ampliarán sus horarios durante las semanas de la Copa del Mundo, permitiendo que turistas y habitantes recorran exposiciones, galerías y participen en actividades especiales incluso por la noche.
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Esta estrategia forma parte del plan turístico y cultural rumbo al torneo, con el que las autoridades buscan posicionar a la capital como uno de los principales destinos para los aficionados que visiten México durante el campeonato.
Aunque inicialmente se planteó la opción de horarios nocturnos generalizados, cada museo tendrá una ampliación distinta.
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Algunos espacios extenderán operaciones únicamente hasta las 19:00 horas, mientras que otros ofrecerán actividades especiales hasta las 21:00 o 22:00 horas en fechas concretas relacionadas con la Noche de Museos y eventos culturales vinculados al Mundial.
¿Qué museos de CDMX cerrarán a las 7 de la noche?
De acuerdo con la información difundida sobre el programa cultural del Mundial 2026, varios recintos extenderán su horario habitual únicamente hasta las 19:00 horas.
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Entre ellos destacan espacios administrados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y algunos museos ubicados en Chapultepec y el Centro Histórico.
Entre los recintos contemplados con cierres alrededor de las 19:00 horas aparecen el Museo Nacional de Antropología, el Museo del Templo Mayor y el Castillo de Chapultepec, cuyos horarios normalmente concluyen entre las 17:00 y 18:00 horas.
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Para el Mundial, la intención es ampliar las visitas sin modificar completamente la operación de los museos.
Autoridades culturales indicaron que esta ampliación permitirá que turistas puedan visitar los recintos después de asistir a partidos, Fan Fest o actividades deportivas en distintos puntos de la ciudad.
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Además, varios museos preparan exposiciones temporales relacionadas con el futbol, la identidad mexicana y la historia de las Copas del Mundo.
Museos con actividades nocturnas especiales
Otros espacios culturales planean extender horarios más allá de las 19:00 horas, especialmente durante jornadas especiales de la Noche de Museos.
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Entre los recintos que podrían operar hasta las 21:00 o 22:00 horas destacan el Museo Jumex, el Museo Franz Mayer y el Museo Yancuic, que también contemplan actividades culturales nocturnas, conciertos, recorridos guiados y experiencias interactivas para visitantes nacionales y extranjeros.
La Secretaría de Cultura capitalina prevé organizar ediciones especiales de la Noche de Museos durante junio y julio de 2026, con eventos gratuitos y recorridos nocturnos en distintos puntos de la CDMX.
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Estas actividades buscan ampliar la derrama económica del Mundial más allá de los estadios y las zonas turísticas tradicionales.
Además, las autoridades planean reforzar la conectividad entre corredores culturales, zonas arqueológicas y espacios emblemáticos de la capital para facilitar el acceso de visitantes internacionales durante la Copa del Mundo.
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Aunque no todos los recintos cerrarán a la misma hora, la capital apuesta por ofrecer una experiencia cultural más amplia para quienes visiten la ciudad durante el torneo más importante del futbol internacional.
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