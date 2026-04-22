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Últimos días para recibir un descuento del 90% en multas: a quiénes aplica y cuáles son los requisitos

El programa permite poner al día tus obligaciones viales con trámites accesibles y requisitos claros para vehículos particulares y taxis

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Infracción de tránsito visualesia
El beneficio permite regularizar adeudos derivados de infracciones seleccionadas, siempre que hayan sido generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de la Ciudad de México ofrece un descuento del 90% en multas de tránsito para personas propietarias de vehículos y concesionarios del servicio de transporte individual (taxis).

El beneficio permite regularizar adeudos derivados de infracciones seleccionadas, siempre que hayan sido generadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2025.

El programa establece que quienes cumplan los requisitos podrán pagar solo el 10% del total de la multa si se trata de infracciones incluidas en la medida. El proceso de regularización se anuncia como sencillo y está dirigido a facilitar que propietarios y concesionarios se pongan al corriente en sus obligaciones ante la autoridad de tránsito.

Multas que aplican y vigencia del descuento

(Imagen Ilustrativa Infobae)
De acuerdo con los comunicados oficiales, el descuento de hasta 90% también abarca recargos y actualizaciones por falta de pago en años anteriores, y se extiende a fotomultas generadas en el mismo periodo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción se aplica únicamente a aquellas multas expedidas entre 2019 y 2025. No están contempladas infracciones fuera de ese periodo.

El descuento está vigente únicamente hasta el 30 de abril de 2026, por lo que los interesados deben realizar el trámite antes de esa fecha límite para acceder al beneficio.

De acuerdo con los comunicados oficiales, el descuento de hasta 90% también abarca recargos y actualizaciones por falta de pago en años anteriores, y se extiende a fotomultas generadas en el mismo periodo. El programa forma parte del plan de regularización fiscal publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y está alineado con el Paquete Económico 2026.

Quiénes pueden acceder al descuento y requisitos

Infografía del Gobierno de la Ciudad de México sobre descuento del 90% en multas de tránsito. Debajo, un oficial de seguridad con chaleco verde interactúa con un conductor de un coche azul
(OVIALCDMX)

El beneficio está dirigido a personas propietarias de vehículos y a concesionarios del servicio de transporte individual (como taxis). Para acceder, los interesados deben verificar que sus adeudos correspondan a infracciones seleccionadas dentro del periodo mencionado. Una vez confirmada la elegibilidad, es necesario liquidar el 10% del monto total de la multa.

Para realizar el trámite, se requiere identificación oficial vigente y un documento que acredite la posesión del vehículo, como la tarjeta de circulación, factura o carta factura.

Si existen otros adeudos, como predial o derechos por suministro de agua, será necesario cubrir el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2026.

Excepciones: multas que no participan en el descuento

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Para realizar el trámite, se requiere identificación oficial vigente y un documento que acredite la posesión del vehículo, como la tarjeta de circulación, factura o carta factura. Si existen otros adeudos, como predial o derechos por suministro de agua, será necesario cubrir el pago correspondiente al ejercicio fiscal 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descuento no aplica en los siguientes casos:

  • Infracciones derivadas de lesiones a personas por hechos de tránsito.
  • Multas relacionadas con la comisión de un delito.
  • Sanciones por invasión a carriles de transporte público o uso indebido de ciclovías.

Estas exclusiones buscan mantener fuera del beneficio a las conductas consideradas de mayor gravedad o con impacto directo en la seguridad vial y el transporte público.

Procedimiento y canales de información oficiales

Para regularizar los adeudos, las personas interesadas deben acudir a los canales oficiales y seguir el procedimiento establecido.

Se recomienda mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en redes sociales: @SSC_CDMX y @OVIALCDMX, donde se publican detalles y actualizaciones sobre el programa.

Las reglas operativas completas pueden consultarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en los portales oficiales de la Secretaría de Administración y Finanzas. Para trámites presenciales, la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México atiende en Calle Dr. Lavista No. 144, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, en horario de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 horas.

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