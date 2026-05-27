México

Pensión Bienestar 2026: los siguientes adultos mayores cobrarán su pago este miércoles 27 de mayo

El depósito del último apoyo de 6 mil 400 del mes pesos se realizará directamente en la tarjeta del Bienestar de los beneficiarios

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Anuncio gráfico rojo y blanco del Gobierno de México sobre el pago de la Pensión Bienestar. Muestra una pareja de adultos mayores, billetes, un calendario y una tarjeta del Banco del Bienestar.
Este miércoles se cierra el ciclo de pagos del bimestre de mayo-junio para adultos mayores inscritos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Pensión del Bienestar para Adultos Mayores finaliza esta semana la entrega del pago correspondiente al bimestre mayo-junio de 2026, manteniendo un esquema escalonado que prioriza la seguridad y comodidad de los beneficiarios.

El programa garantiza la entrega directa del recurso, evitando intermediarios y aglomeraciones en sucursales bancarias.

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Los depósitos de la pensión comenzaron el pasado 7 de mayo (Foto: Programas para el Bienestar)
El cierre de pagos en mayo marca el fin del ciclo para todos los inscritos en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores. (Foto: Programas para el Bienestar)

Este miércoles 27 de mayo el apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales será depositado en la Tarjeta del Bienestar, utilizable para retiros sin comisión o compras en comercios afiliados.

¿Qué beneficiarios recibirán el último pago del mes este miércoles 27 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, este miércoles el pago corresponde exclusivamente a los adultos mayores cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y o Z.

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  • W, X, Y, Z: miércoles 27 de mayo, pago disponible desde temprano.
  • Si tu apellido es Wong, Xaubet, Yáñez, Zamora o similar, este día podrás disponer de tu apoyo bimestral de 6,400 pesos.
  • El recurso estará disponible desde temprano en la cuenta vinculada a la Tarjeta del Bienestar. Para realizar el cobro, basta con presentarla junto a una identificación oficial en cualquier sucursal.
Los beneficiarios pueden cobrar su pensión en cualquier sucursal presentando identificación oficial y la Tarjeta del Bienestar desde temprano. (Secretaría del Bienestar)
Los beneficiarios pueden cobrar su pensión en cualquier sucursal presentando identificación oficial y la Tarjeta del Bienestar desde temprano. (Secretaría del Bienestar)

Así, esta jornada marca la conclusión de los pagos de mayo, cerrando el ciclo para todos los beneficiarios inscritos.

Recomendaciones para cobrar el apoyo de forma segura

La Secretaría del Bienestar ha hecho énfasis en una serie de medidas para proteger a los beneficiarios y agilizar el proceso de cobro en cajeros y sucursales:

  • Llevar siempre identificación oficial y la Tarjeta del Bienestar.
  • Consultar el saldo en cajeros automáticos, la app del banco, ventanillas o llamando al número oficial.
  • No compartir el NIP con nadie y evitar ayuda de desconocidos en cajeros automáticos.
  • Acudir preferentemente acompañado y guardar el efectivo de inmediato después del retiro.
  • Conservar los comprobantes de retiro para futuras aclaraciones.
El apoyo económico de 6 mil 400 pesos se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, permitiendo retiros sin comisión en cajeros y compras en comercios afiliados. (Banco del Bienestar)
El apoyo económico de 6 mil 400 pesos se deposita directamente en la Tarjeta del Bienestar, permitiendo retiros sin comisión en cajeros y compras en comercios afiliados. (Banco del Bienestar)

Estas recomendaciones ayudan a reducir riesgos y facilitan el acceso al recurso de manera segura y directa.

Requisitos para integrarse a la Pensión Bienestar en futuros pagos

El registro en la Pensión del Bienestar para Adultos Mayores estará abierto para quienes cumplen 65 años o más y desean recibir próximos pagos.

Para incorporarse al padrón de beneficiarios, es necesario presentar documentos vigentes que acrediten identidad y domicilio:

  • Acta de nacimiento
  • Identificación oficial vigente
  • CURP de reciente impresión
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses
  • Número telefónico activo para contacto y seguimiento
La Pensión Mujeres Bienestar continúa con su periodo de registros de agosto (X@carlosgtorres_)
Nuevos adultos mayores que cumplan 65 años pueden incorporarse al programa presentando acta de nacimiento, CURP, identificación, comprobante de domicilio y número telefónico.(X@carlosgtorres_)

Si el beneficiario requiere el apoyo de un auxiliar, este deberá acreditar el vínculo y presentar los mismos documentos. El registro se realiza en los módulos de la Secretaría del Bienestar.

Estos requisitos garantizan que el proceso de incorporación sea ágil y seguro, permitiendo a más adultos mayores acceder a los siguientes pagos del programa social.

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