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El olor que atrae a las cucarachas en la cocina y que casi nadie relaciona con ellas

En muchas cocinas, un detalle invisible puede marcar la diferencia entre un ambiente libre de plagas y una infestación inesperada

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Ilustración de una cocina desordenada con cuatro cucarachas grandes. Hay restos de comida en el suelo y encimeras, sartenes en estantes y electrodomésticos.
El aroma de ciertos alimentos y residuos en la cocina puede ser un imán para las cucarachas sin que la mayoría lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las señales olfativas invisibles que abundan en la cocina actúan como un imán biológico para las cucarachas, sin que la mayoría de los propietarios lo sospeche.

Entre estos estímulos, el olor a fermentación generado por residuos de levaduras y bebidas alcohólicas, junto con los compuestos volátiles de vegetales frescos y ciertas semillas, se erige como uno de los factores más determinantes para la invasión doméstica de estos insectos, según organismos científicos internacionales.

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Una de las características menos conocidas pero más críticas de la infestación de cucarachas radica en la capacidad de estos insectos para detectar y responder a compuestos orgánicos volátiles provenientes de alimentos en descomposición, restos de bebidas fermentadas y materiales de embalaje como el cartón corrugado.

Estos olores, imperceptibles o agradables para los humanos, se convierten en auténticos “faros químicos” para las especies sinantrópicas más comunes.

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Por qué las cucarachas se sienten atraídas por olores cotidianos de la cocina

Las cucarachas, como la Blattella germanica y la Periplaneta americana, poseen antenas repletas de sensilias quimiorreceptoras que les permiten captar concentraciones ínfimas de compuestos como el etanol, los tiosulfinatos de la cebolla, o el 1-hexanol de la mantequilla de maní.

Este avanzado sistema olfativo, detallado por la American Chemical Society, posibilita que estos insectos localicen fuentes de carbohidratos, lípidos y proteínas a gran distancia, incluso en cocinas aparentemente limpias.

En la práctica, esto significa que restos de pan con levadura, vasos con cerveza o vino sin lavar, y hasta pequeñas manchas de mantequilla de maní pueden desencadenar una respuesta quimiotáctica instantánea.

El dato, validado por investigaciones de la Universidad de Benha en Egipto, revela que la mezcla de olores provenientes de vegetales frescos y semillas tostadas, especialmente el cilantro, calabacín y maní, resulta ser un atrayente superior incluso frente a cebos comerciales.

En resumen, las cucarachas entran a la cocina no solo por basura o suciedad visible, sino principalmente atraídas por señales químicas invisibles que emiten ciertos productos frescos, restos de fermentación y materiales de embalaje.

Ilustración de Blattella germanica y Periplaneta americana, sus antenas magnificadas, fórmulas químicas de etanol, tiosulfinatos, 1-hexanol, y alimentos.
Las cucarachas detectan compuestos como etanol y tiosulfinatos con sus antenas, lo que les permite hallar comida incluso en cocinas limpias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fermentación: el gran imán oculto

Los olores derivados de la fermentación, especialmente aquellos emitidos por pan con levadura, cerveza, vino y malta, constituyen uno de los principales atractivos para las cucarachas en el hogar.

La American Chemical Society y la Universidad Simon Fraser han documentado que el etanol y el compuesto DDMP, generados en procesos de fermentación, resultan irresistibles para estos insectos.

Esta atracción no solo se limita a alimentos frescos o residuos.

El cartón corrugado utilizado en envases y embalajes también emite compuestos orgánicos volátiles a medida que sus aglutinantes de almidón y proteínas animales se degradan, ofreciendo tanto refugio físico como señales químicas que perpetúan la presencia de colonias de cucarachas en despensas y sótanos.

Materiales de almacenamiento y humedad

Las cajas de cartón y materiales porosos representan un doble riesgo: su estructura protege físicamente y absorbe feromonas de agregación y residuos fecales, creando un entorno químicamente atractivo durante meses.

Según la American Chemical Society y empresas especializadas en control de plagas, el olor a humedad y los microclimas generados por fugas mínimas, esponjas mojadas o bandejas de goteo en refrigeradores representan focos de atracción primaria, superando incluso la presencia de restos de alimentos sólidos.

Ilustración de una cocina rústica con pan con levadura en una tabla, botellas de cerveza y vino, y un saco de malta. Varias cucarachas en superficies.
Los olores derivados de la fermentación, especialmente aquellos emitidos por pan con levadura, cerveza, vino y malta, constituyen uno de los principales atractivos para las cucarachas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acciones clave para prevenir infestaciones

Los expertos en manejo integrado de plagas recomiendan la eliminación proactiva de materiales porosos como el cartón, la limpieza exhaustiva de residuos de fermentación y azúcares, y la transferencia de alimentos a recipientes herméticos.

La verdadera batalla contra las cucarachas comienza por reconocer que los enemigos no son solo los restos visibles de comida, sino los olores inadvertidos que configuran un mapa sensorial irresistible para uno de los insectos más adaptables del mundo.

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