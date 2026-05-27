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Euro hoy en México: cotización de apertura del 27 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 20,16 pesos mexicanos, lo que representa un incremento del 0,2% respecto al precio de cierre anterior de 20,12 pesos mexicanos, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 0,18%, aunque su variación interanual muestra una caída del -6,89%.

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El tipo de cambio euro a peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos dos días, reflejando un fortalecimiento del euro frente al peso. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,03%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,89%, lo que sugiere un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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