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Lotus sin horno: el postre cremoso y crujiente que conquista cualquier mesa

Una receta fría, práctica y llena de sabor que combina capas suaves y un toque caramelizado ideal para compartir en cualquier ocasión

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Tres postres en vasos de cristal con capas de crema blanca y migas de galleta, coronados con una galleta Lotus Biscoff y sirope caramelo sobre una mesa de madera.
El lotus sin horno ofrece una receta práctica y rápida para crear un postre frío con galletas Lotus y crema. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una mezcla de textura suave, galleta especiada y un acabado dulce convierte al lotus sin horno en una de las recetas más buscadas para quienes quieren un postre rápido y vistoso. Su preparación sencilla permite disfrutarlo sin necesidad de encender el horno.

La combinación entre crema y galletas crea un equilibrio ideal para reuniones, celebraciones o antojos de media tarde. Además, puede servirse frío y decorarse con trozos crujientes para darle un toque más atractivo.

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Esta receta destaca por su practicidad y por el sabor característico de las galletas Lotus, que aportan notas caramelizadas y una textura inconfundible. Con pocos pasos, el resultado luce elegante y apetitoso.

Un postre frío que gana popularidad

Tarta Lotus sin horno con una porción cortada, mostrando capas de crema y galleta. Decorada con salsa de caramelo y galletas Lotus enteras sobre un plato blanco en una mesa de madera.
Este postre sin horno destaca por su textura suave y el característico sabor caramelizado de las galletas Lotus. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El lotus sin horno se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan preparar algo especial sin invertir demasiado tiempo en la cocina. Su presentación en capas lo hace visualmente atractivo y perfecto para compartir.

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La clave está en lograr una mezcla cremosa que contraste con la base de galleta triturada. Ese equilibrio entre suavidad y crocante hace que cada cucharada tenga una textura distinta y agradable.

También es una receta versátil, ya que puede servirse en molde grande o en vasos individuales. Refrigerado durante algunas horas, adquiere mayor firmeza y potencia su sabor dulce y especiado.

Ingredientes y preparación del lotus sin horno

Primer plano de un postre Lotus sin horno en un vaso de cristal, con capas de crema, galletas trituradas, salsa Biscoff y una galleta Lotus entera encima.
La preparación del lotus sin horno requiere solo mezclar galletas trituradas, mantequilla, queso crema y crema Lotus. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  • 200 gramos de galletas Lotus
  • 80 gramos de mantequilla derretida
  • 400 gramos de queso crema
  • 200 mililitros de crema para batir
  • 100 gramos de azúcar glass
  • 150 gramos de crema Lotus
  • Galletas trituradas para decorar

Preparación

  1. Triturar las galletas Lotus y mezclarlas con la mantequilla derretida.
  2. Colocar la mezcla en la base de un molde y presionar hasta compactar. Refrigerar durante 15 minutos.
  3. Batir el queso crema con el azúcar glass hasta obtener una textura suave.
  4. Agregar la crema Lotus y mezclar nuevamente.
  5. Incorporar la crema para batir previamente montada con movimientos envolventes.
  6. Verter la mezcla sobre la base de galleta y alisar la superficie.
  7. Refrigerar al menos cuatro horas antes de servir.
  8. Decorar con galletas trituradas y un poco de crema Lotus.

Consejos para lograr una textura perfecta

Un postre Lotus sin horno en un vaso de cristal, con capas de crema clara y oscura, cubierto con salsa de caramelo, migas y galletas Biscoff enteras sobre una mesa de madera.
Refrigerar el lotus sin horno por al menos cuatro horas garantiza una firmeza perfecta y potencia el sabor especiado de las galletas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener una base firme, es importante presionar bien la mezcla de galleta y mantequilla antes de refrigerarla. Ese paso ayuda a que el postre mantenga su forma al momento de servir.

La crema para batir debe estar fría para alcanzar una consistencia más aireada. Integrarla con movimientos suaves evita que la mezcla pierda volumen y permite un acabado ligero y cremoso.

Si se desea una presentación más llamativa, puede añadirse crema Lotus derretida sobre la superficie o trozos de galleta enteros. Ese detalle aporta un contraste visual que hace el postre todavía más apetitoso.

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