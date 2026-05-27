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Detienen a “El Licenciado” por el asesinato de miembros de la Agencia de Investigación Criminal de Morelos

En el ataque participaron al menos tres sujetos, uno de los cuales murió y orto está en reclusión

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Detienen a “El Licenciado” por el asesinato de miembros de la Agencia de Investigación Criminal de Morelos
El sujeto se escondía en la colonia Niño Artillero, de Cuautla (Fiscalía de Morelos)

En Morelos fue detenido Arturo Humberto “N”, un sujeto identificado con el sobrenombre El Licenciado y quien sería responsable del ataque y muerte de tres elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS).

La detención del hombre fue anunciada por la Fiscalía General del Estado de Morelos el 26 de mayo, mientras que los hechos por los que fue capturado sucedieron el 13 de febrero de 2025 en el municipio de Cuautla.

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Asimismo, las averiguaciones de las autoridades identificaron que el sujeto referido se escondía en la colonia Niño Artillero, de Cuautla, lugar donde fue capturado. Cabe destacar que la detención de El Licenciado fue por un mandato judicial en su contra obtenido por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

Fue en febrero del año pasado que los efectivos realizaban un despliegue en la colonia Lázaro Cárdenas derivado de actos de extorsión. Los uniformados fueron atacados por hombres armados, lo que derivó en la muerte de tres elementos.

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Este video documenta la aprehensión de un hombre en Cuautla, Morelos. Se observa a personal de seguridad en uniforme táctico escoltando a un individuo con el rostro difuminado. El grupo se dirige hacia un edificio con la inscripción 'FIDAI Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto'. El sujeto es Arturo Humberto 'N', alias 'El Licenciado', presunto responsable del ataque y homicidio de tres elementos de AIC-UECS el 13 de febrero de 2025 en Cuautla (Fiscalía de Morelos)

Los registros señalan que en las acciones violentas participaron al menos tres personas, una de las cuales murió en el sitio, la segunda fue capturada e internada en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Morelos, de Atlacholoaya, en Xochitepec.

El Licenciado es el tercer sujeto presuntamente implicado, quien escapó del sitio y fue capturado el martes 26 de mayo tras un despliegue en el que apoyaron efectivos militares, de la Secretaría de Marina (Semar), así como elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía de Morelos compartió un video que muestra a Arturo Humberto siendo custodiado por agentes de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Agresión contra agentes de seguridad en Jiutepec; ya hay un detenido

Mientras que el pasado 27 de abril la Fiscalía de Morelos informó sobre la detención en Temixco de Adolfo “N”, un sujeto que habría participado en el ataque en contra de agentes investigadores en el municipio de Jiutepec. Reportes de El Sol de Cuernavaca señalaron que los elementos agredidos eran Gabriel “N” y Daniel “N”.

Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad entre la Guardia Nacional y la unidad antisecuestros de Morelos. (Fiscalía de Morelos)
Imagen ilustrativa de un operativo de seguridad entre la Guardia Nacional y la unidad antisecuestros de Morelos. (Fiscalía de Morelos)

Ahora bien, Adolfo “N” fue asegurado por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa.

El 15 de enero pasado tres agentes de investigación realizaban labores propias de su cargo en la colonia Campestre cuando fueron atacados por sujetos armados. A partir de las pesquisas derivadas del incidente, la AIC logró establecer la identidad de Adolfo “N” como uno de los posibles partícipes.

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