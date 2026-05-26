98% de delitos contra mujeres en el país fueron feminicidios en lo que va de 2026

Violencia e inseguridad siguen afectando a comunidades en México, marcadas por crímenes como feminicidio, abuso y narcotráfico. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre enero y abril de 2026, el feminicidio concentra 98.1% de las víctimas mujeres entre los delitos analizados por sexo en el país, de acuerdo con el informe sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de abril.

El reporte, elaborado con carpetas de investigación iniciadas ante el Ministerio Público y enviado por fiscalías y procuradurías de las 32 entidades, ubica además a Sinaloa como la entidad con la mayor tasa de víctimas de este delito por cada 100,000 mujeres, con 1.67 y 27 casos.

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Homicidio, lesiones y extorsión muestran otros focos de violencia contra mujeres

El reporte también desagrega otros delitos por sexo. En rapto, 75.0% de las víctimas son mujeres, 16.7% hombres y 8.3% personas no identificadas. En corrupción de menores, 62.7% corresponde a mujeres, 28.8% a hombres y 8.5% a no determinado.

En trata de personas, 62.6% de las víctimas son mujeres, 15.3% hombres y 22% no determinado. En lesiones dolosas, 46.5% corresponde a mujeres, 51.0% a hombres y 2.5% a no identificado. En lesiones culposas, 32.7% fueron mujeres, 61.2% hombres y 6.1% no determinado.

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Para secuestro, 18.6% de las víctimas son mujeres y 80.4% hombres. En homicidio culposo, 15.9% corresponde a mujeres y 69.8% a hombres. En homicidio doloso, 8.7% de las víctimas son mujeres y 88.8% hombres, de acuerdo con el mismo informe.

La concentración territorial también muestra focos definidos. Según el informe, 20 municipios reúnen el 38.3% de los delitos de feminicidio registrados a nivel nacional en el primer cuatrimestre de 2026, mientras el resto de los municipios acumula 124 casos, equivalentes al 61.7%.

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Culiacán, en Sinaloa, encabeza esa lista con 20 delitos, que representan 10% del total nacional. Le siguen Reynosa, en Tamaulipas, y Venustiano Carranza, en CDMX, con cinco casos cada uno y una participación de 2.5%.

Sinaloa encabeza la tasa de feminicidio y Culiacán concentra el mayor número de casos

En número absoluto de víctimas de feminicidio por entidad, Sinaloa ocupa el primer lugar con 13% del total nacional. Después aparecen Chiapas con 7.7%, Estado de México, Ciudad de México con 7.2% y Chihuahua con 5.3%, según el documento oficial.

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Cuando se mide la tasa por cada 100,000 mujeres, Sinaloa vuelve a colocarse en la primera posición con 1.67 y 27 casos. Morelos aparece en segundo lugar con 1.03 y 11 casos; Sonora en tercero con 0.64 y 10 casos; Chihuahua en cuarto con 0.54 y 11 casos, y Tamaulipas en quinto con 0.52 y 10 casos.

La respuesta directa al dato central es esta: el delito con mayor proporción de víctimas mujeres en el país durante los primeros cuatro meses de 2026 es el feminicidio, con 98.1%, muy por encima de otros ilícitos medidos por sexo en el mismo reporte del Secretariado Ejecutivo.

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En el mapa municipal, además de Culiacán, Reynosa y Venustiano Carranza, figuran Benito Juárez, Quintana Roo, con tres casos; Centro, Tabasco, con tres; Chihuahua, Chihuahua, con tres; Cuauhtémoc, Chihuahua, con tres; Cuautla, Morelos, con tres; Hermosillo, Sonora, con tres, y Juárez, Chihuahua, con tres.

La misma relación incluye a Mexicali, Baja California, con tres; Tapachula, Chiapas, con tres; Toluca, Estado de México, con tres; Tuxtla Chico, Chiapas, con tres; Anáhuac, Nuevo León, con dos; Cajeme, Sonora, con dos; Cuernavaca, Morelos, con dos; Durango, Durango, con dos; Irapuato, Guanajuato, con dos, e Iztacalco, CDMX, con dos.

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En víctimas mujeres de homicidio doloso por entidad, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos, equivalentes a 13.5%. Después se ubican Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; CDMX con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%, y Chihuahua y Veracruz con 25 cada uno y 4.7%.

Por tasa de homicidio doloso de mujeres por cada 100,000, Colima ocupa la primera posición con 7.96 y 31 casos. Le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos; Guanajuato con 2.12 y 72 casos; Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

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En homicidio culposo de mujeres, cuatro entidades concentran 34.2% de las víctimas. Michoacán está al frente con 92 casos y 9.8%; Veracruz registra 80 y 8.5%; Guanajuato 77 y 8.2%, y Jalisco 73 y 7.7%. Puebla suma 50 casos; CDMX 49; Quintana Roo 47; Tamaulipas 41; Chiapas 40; Guerrero 33; Estado de México 30, y Zacatecas 28.

En lesiones dolosas contra mujeres, dos entidades concentran 43.9% de las víctimas: Estado de México con 8,752 casos y 32.9%, y Guanajuato con 2,915 y 11.0%. Jalisco reporta 1,524 casos; Michoacán 1,428, e Hidalgo 987.

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Por tasa de lesiones dolosas por cada 100,000 mujeres, Estado de México aparece primero con 95.39; Guanajuato con 85.97; Aguascalientes con 83.46; Baja California Sur con 63.12, e Hidalgo con 56.80. En lesiones culposas, Morelos encabeza con 50.47 y 539 casos.

En secuestro de mujeres por tasa, Chihuahua ocupa el primer lugar con 0.64 y 13 casos. Tlaxcala reporta 0.26 con dos casos; Tabasco 0.16 con dos; Michoacán 0.12 con tres, y Guerrero 0.11 con dos.

En extorsión contra mujeres, Guanajuato encabeza tanto en número absoluto como en tasa. Registra 208 casos, equivalentes a 19.4%, y una tasa de 6.13 por cada 100,000 mujeres. CDMX suma 195 casos y 18.2%; Nuevo León 124 y 11.6%; Morelos 63 y 5.9%, y Veracruz 54 y 5.0%.