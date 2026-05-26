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Slim responde a Moody’s tras recorte a México: “Es irracional” y confirma inversión histórica de 5 mil millones de pesos

Rumbo a la revisión del T-MEC, el empresario mexicano destacó la relevancia de la relación en materia económica con Estados Unidos

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El magnate mexicano Carlos Slim Helú, habla durante una rueda de prensa este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez
El magnate mexicano Carlos Slim Helú, habla durante una rueda de prensa este martes en Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

En rueda de prensa desde Ciudad de México, el empresario Carlos Slim Helú tachó como “irracional” la reciente bajada en la calificación crediticia por parte de la agencia Moody’s Ratings, pese a esta decisión, anunció la inversión de sus empresas -solo en 2026- de 5 mil millones de dólares.

No me preocupa nada. Tiene efectos, porque dicen que no habrá financiamiento, eso es una barbaridad”, aseguró el magnate mexicano, detallando que las calificadoras deberían tomar en cuenta en lo que se está invirtiendo en el país, así como la inyección de capital.

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También destacó que la reducción en las tasas de interés mejoran las condiciones actuales para invertir en México, una situación que lleva a tener mejoras en el financiamiento de proyectos y diversos sectores:

Ahorita es más paraíso, porque una tasa al siete por ciento, financiarte al siete, siete y medio por ciento, nombre, hasta para hipotecario, por ejemplo para todos los programas de vivienda privados o de Infonavit”.

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