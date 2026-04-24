Pensión IMSS sin cumplir 60 años: estos son los casos en los que sí puedes jubilarte en 2026

Contempla diversas modalidades que permiten acceder a un ingreso antes de esa edad

En México, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social suele asociarse con la edad mínima de 60 años; sin embargo, este requisito aplica únicamente para la modalidad de cesantía en edad avanzada.

Existen otros esquemas que permiten obtener una pensión sin haber alcanzado esa edad, siempre que se cumplan condiciones específicas establecidas en la Ley del Seguro Social.

Estas alternativas buscan proteger el ingreso de los trabajadores en situaciones extraordinarias, como accidentes, enfermedades o fallecimiento, así como ofrecer opciones de retiro anticipado para quienes cuentan con suficientes recursos.

Retiro anticipado: pensionarse antes de los 60

Una de las vías más directas para jubilarse antes de los 60 años es la pensión por retiro anticipado. Este esquema está disponible para quienes han acumulado suficiente ahorro en su cuenta individual de Afore.

Un gráfico informativo del IMSS detalla las diversas modalidades de pensión disponibles en México, incluyendo retiro anticipado, invalidez, incapacidad por riesgo de trabajo y pensiones para familiares

Para acceder, el trabajador debe garantizar que el monto de su pensión sea al menos 30 por ciento superior a la pensión mínima garantizada. Además, debe cubrir el seguro de sobrevivencia, no estar laborando y cumplir con las semanas de cotización requeridas.

Este modelo depende completamente de la capacidad financiera del trabajador, por lo que suele ser más viable para quienes han tenido ingresos constantes y aportaciones elevadas a lo largo de su vida laboral.

Pensión por invalidez: cuando la salud impide trabajar

Otra opción es la pensión por invalidez, que se otorga cuando una persona pierde la capacidad de trabajar debido a una enfermedad o accidente no relacionado con su empleo.

En este caso, no existe una edad mínima, pero sí requisitos como contar con un dictamen médico oficial y haber cotizado al menos 150 semanas bajo la Ley de 1973 o 250 semanas bajo la Ley de 1997 (o 150 semanas si la invalidez es mayor al 75 por ciento).

Este tipo de pensión puede ser temporal o definitiva, dependiendo de la evolución del estado de salud del asegurado.

Incapacidad permanente por riesgo de trabajo

Cuando la afectación deriva de un accidente o enfermedad laboral, el IMSS contempla la pensión por incapacidad permanente. Esta se concede tras una evaluación médica que determine el grado de afectación del trabajador.

Inicialmente se otorga de manera provisional, pero puede convertirse en definitiva si la condición persiste. El requisito principal es contar con un dictamen que acredite que el daño ocurrió en el ejercicio del trabajo.

Infografía detallada sobre las diversas modalidades de pensión del IMSS en México que permiten el retiro antes de los 60 años, incluyendo requisitos para cada caso

Pensiones para familiares: viudez, orfandad y ascendientes

El sistema también protege a los familiares del trabajador en caso de fallecimiento. En estos escenarios, la edad no es un factor determinante.

La pensión por viudez se entrega a la pareja del asegurado, siempre que se acredite el vínculo legal o el concubinato. Por su parte, la pensión de orfandad beneficia a los hijos menores de edad o hasta los 25 años si continúan estudiando, e incluso sin límite en caso de incapacidad.

Asimismo, los padres del trabajador pueden acceder a una pensión si dependían económicamente de él y no existen otros beneficiarios con mayor prioridad.

Más allá de la edad: factores clave para pensionarse

El acceso a una pensión en el IMSS no depende únicamente de cumplir cierta edad. Elementos como las semanas cotizadas, el estado de salud, el ahorro acumulado y la situación familiar son determinantes para definir el tipo de apoyo al que se puede acceder.

En 2026, estas modalidades continúan vigentes como mecanismos de protección social que permiten garantizar ingresos en contextos adversos o facilitar el retiro anticipado bajo condiciones específicas.

Aunque la pensión tradicional sigue ligada a los 60 años, el sistema del IMSS ofrece alternativas reales para quienes necesitan o pueden retirarse antes, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.