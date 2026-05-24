México

Tren Ligero El Ajolote: obras inconclusas y cierres pese a reinauguración rumbo al Mundial 2026

A menos de dos semanas de su reinauguración, El Ajolote opera con cierres parciales y presencia de maquinaria en varias estaciones del sur de la Ciudad de México

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Tren Ligero presume cifra récord de personas trasladadas en un día (X/ @SOBSECDMX)
Mucho usuarios no creen que acaben las remodelaciones a tiempo (X/ @SOBSECDMX)

Aunque el Tren Ligero “El Ajolote” fue reinaugurado hace pocos días como una de las principales apuestas de movilidad rumbo al Mundial 2026, las obras y trabajos de mantenimiento en el sistema aún no han finalizado.

A 12 días de su entrega oficial, usuarios continúan reportando cierres parciales, presencia de maquinaria y modificaciones en el servicio en varias estaciones del sur de la Ciudad de México.

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El proyecto de modernización, presentado por el Gobierno capitalino, fue anunciado como una renovación histórica para mejorar el acceso a la zona del Estadio Azteca, sede mundialista en 2026.

Aunque el servicio ya opera en toda la línea, autoridades reconocen que persisten labores de ajuste y mantenimiento a lo largo de varios puntos del trayecto.

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Una estación del Tren Ligero cerrada temporalmente

Reportes recientes indican que una de las estaciones del Tren Ligero permanecerá cerrada de manera temporal debido a trabajos complementarios vinculados a la modernización del sistema.

De acuerdo con las autoridades, estas labores corresponden a la etapa final del proyecto y tienen como propósito asegurar que la operación sea segura y eficiente antes del Mundial de 2026.

Los trabajos incluyen revisión de vías, ajustes eléctricos, pruebas de señalización y adecuaciones en andenes.

Usuarios en redes sociales han reportado la presencia de trabajadores y maquinaria pesada en algunas terminales, incluso después de la inauguración encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Ya hay fecha para la inauguración del Tren El Ajolote en la CDMX (X/ @STECDMX)
(X/ @STECDMX)

La renovación del Tren Ligero implicó una inversión de 2 mil 386 millones de pesos. Parte de estos recursos se utilizó para la incorporación de 17 nuevos convoyes fabricados por el consorcio chino CRRC Zhuzhou Locomotive, empresa que también participa en la modernización de la Línea 1 del Metro capitalino.

Los nuevos trenes cuentan con doble cabina y capacidad para transportar a cientos de pasajeros por viaje.

Mejoras en la movilidad rumbo al Mundial 2026

La línea del Tren Ligero conecta Tasqueña con Xochimilco y está prevista como una de las rutas más relevantes durante la Copa del Mundo debido a su proximidad con el Estadio Azteca.

El Gobierno capitalino prevé que el sistema pueda movilizar hasta 250 mil usuarios diariamente durante el evento. Entre las mejoras anunciadas se encuentran la reducción en los tiempos de espera, estaciones rehabilitadas, modernización tecnológica y trenes con mayor capacidad.

Las autoridades aseguran que el tiempo total de recorrido disminuirá, pasando de aproximadamente 40 a 30 minutos en algunos trayectos.

Pese a estos anuncios, los trabajos posteriores a la inauguración han generado cuestionamientos entre los usuarios, quienes esperaban un servicio completamente terminado tras la reapertura oficial.

El Gobierno de la CDMX sostiene que las adecuaciones finales son esenciales para garantizar que el Tren Ligero funcione en condiciones óptimas cuando la capital reciba a miles de aficionados internacionales durante el Mundial 2026.

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