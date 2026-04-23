Denuncia Ricardo Anaya “atraco a la democracia” en designación de consejeros del INE

Ricardo Anaya endurece sus críticas y advierte riesgos para la democracia tras la renovación del INE.

La confrontación política en México se intensificó este miércoles luego de que el senador panista Ricardo Anaya denunciara que la reciente designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral constituye un “atraco a la democracia”.

Sus declaraciones se producen un día después de que la Cámara de Diputados avalara los nombramientos, en una votación que dividió a oficialismo y oposición.

Anaya advierte riesgo para elecciones y acusa control institucional

El excandidato presidencial lanzó un mensaje contundente en el que afirmó que la democracia mexicana “está de luto”, al considerar que Morena ha consolidado su influencia sobre el árbitro electoral.

En su posicionamiento, Anaya sostuvo que el oficialismo ha seguido una ruta para concentrar poder en distintas instituciones del país.

Según dijo, primero se aseguró el control del Poder Legislativo, después avanzó sobre el Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, y finalmente habría logrado incidir en el INE.

A partir de este escenario, advirtió que los próximos procesos electorales podrían enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Incluso, señaló que la oposición tendrá que ganar por amplios márgenes para evitar posibles irregularidades, al considerar que el árbitro electoral ya no actuaría con plena independencia.

Cámara de Diputados aprobó ayer a nuevos consejeros del INE

La polémica surge tras la votación realizada la noche del martes en San Lázaro, donde la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, quienes ocuparán el cargo por un periodo de nueve años.

Los perfiles avalados son:

Arturo Manuel Chávez López

Blanca Yassahara Cruz García

Frida Denisse Gómez Puga

La decisión fue respaldada por 334 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 127 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Con ello, se formalizó la renovación parcial del órgano encargado de organizar las elecciones federales en el país.

Morena defiende el proceso y llama a fortalecer al INE

Desde la mayoría legislativa, el diputado del PT Pedro Vázquez González defendió la legalidad del procedimiento y rechazó las críticas de la oposición.

Aseguró que la designación se realizó conforme a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y dentro del marco normativo.

El legislador enfatizó que los nuevos consejeros deberán desempeñarse con responsabilidad institucional, priorizando la defensa del sistema democrático y el interés superior del país.

También subrayó que la renovación del Consejo General no solo responde a la necesidad de cubrir vacantes, sino a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Oposición denuncia opacidad y falta de consensos

En contraste, partidos de oposición cuestionaron el proceso desde la tribuna legislativa.

El priista Samuel Palma César afirmó que la designación estuvo marcada por la opacidad y la falta de acuerdos amplios entre las fuerzas políticas.

Asimismo, advirtió sobre posibles vínculos políticos de algunos perfiles, lo que —dijo— podría comprometer la independencia del órgano electoral.

En la misma línea, Germán Martínez calificó la jornada como uno de los momentos más delicados para la vida democrática reciente del país.

Movimiento Ciudadano también expresó inconformidad con el procedimiento, al señalar que no fue convocado a reuniones clave donde se definieron los nombres de la terna final, lo que evidenció tensiones en el proceso legislativo.

OPINE alerta sobre irregularidades y riesgos de politización

El Observatorio Permanente de Integridad Electoral advirtió sobre deficiencias estructurales en el proceso de selección de los consejeros.

En un informe preliminar, señaló falta de transparencia, criterios poco claros y posibles interferencias políticas en distintas etapas.

Entre los principales señalamientos se encuentran dudas sobre evaluaciones con resultados casi perfectos, decisiones discrecionales en la selección de aspirantes y vínculos de algunos integrantes del proceso con actores políticos.

El organismo también alertó que un alto porcentaje de los finalistas no contaba con experiencia previa en procesos similares, lo que podría afectar la solidez técnica del Consejo General.

Además, advirtió que la percepción de afinidad política en los nombramientos podría erosionar la confianza ciudadana en el INE.

Mientras el oficialismo sostiene que el proceso fue legal y fortalece a la institución, la oposición advierte sobre un posible debilitamiento de la autonomía del árbitro electoral, en un contexto clave rumbo a las próximas elecciones.