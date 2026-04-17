Colapsa estructura de concreto del Metro de Monterrey, hay dos lesionados

Un bloque de concreto cayó sobre un auto en movimiento este viernes alrededor del mediodía durante las obras del Metro en Apodaca, Monterrey lo que dejó a dos personas lesionadas.

El percance ocurrió en las inmediaciones de la avenida Miguel Alemán, a la altura del Parque Industrial Stiva, cuando el contrapeso de una grúa falló y la estructura se desplomó directamente sobre el vehículo.

El conductor del auto sobre el que colapsó la estructura, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. En el sitio también fue atendida una mujer, quien no necesitó atención médica especial. Las grabaciones realizadas por testigos muestran daños graves en la parte trasera de un coche color dorado y el parabrisas completamente destruido.

La presencia de Tránsito y Protección Civil se mantuvo en la zona para retirar los restos y analizar los posibles riesgos en la obra. Como medida de contención del hecho, algunos carriles fueron cerrados a la circulación.

El incidente generó alteraciones importantes en la circulación vehicular y fue documentado en video por varios automovilistas y usuarios del transporte público.

Línea 6 del metro de Monterrey: caída de estructura impacta a un auto. (Redes sociales)

Asimismo, el personal de Protección Civil presente en el lugar llevó a cabo una revisión en la zona de la obra y así poder descartar otros posibles riesgos, verificando las condiciones de seguridad en las que se realizan los trabajos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas exactas del incidente; sin embargo, no se descarta que las autoridades correspondientes inicien una investigación para identificar a posibles responsables.

Metro de Monterrey sufre retrasos en obras

Desde que el secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, admitió que las obras de las Líneas 4 y 6 del Metro no quedarán listas para la llegada del Mundial FIFA 2026, el proyecto ha quedado marcado por retrasos y constantes modificaciones.

A pesar de que la administración estatal de Samuel García Sepúlveda aseguró que inauguraría las nuevas líneas en marzo de 2026, las propias autoridades ahora sitúan la conclusión total del sistema en septiembre de 2027, lo que significa que la movilidad prevista para la cita mundialista no será una realidad.

Esta incertidumbre genera tensión política y social en Monterrey, en medio de una disputa presupuestal que mantiene en vilo el avance de las obras.

El propio Samuel García informó el 14 de enero que el avance general de las Líneas 4 y 6 se ubica en 78%, con estaciones clave en un 90% de progreso.

El presupuesto original, de 30 mil millones de pesos, creció de cara al Mundial, ya que el Ejecutivo pidió al Congreso local una ampliación de 11 mil millones de pesos el 11 de noviembre de 2025 para incorporar al Paquete Fiscal 2026.