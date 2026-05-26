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¡Fobia desata locura en CDMX! Agotan boletos y abren nueva fecha en el Palacio de los Deportes

La banda sorprendió a sus seguidores tras ampliar su regreso a los escenarios con otro concierto que ya provoca expectativa entre los fans capitalinos

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La banda Fobia confirma una segunda fecha de concierto en el Palacio de los Deportes tras agotar localidades del 24 de octubre. - (Fobia)
La banda Fobia confirma una segunda fecha de concierto en el Palacio de los Deportes tras agotar localidades del 24 de octubre. - (Fobia)

El regreso de Fobia sigue tomando fuerza en la Ciudad de México. Luego de que la fecha programada para el 24 de octubre en el Palacio de los Deportes registrara localidades agotadas, Ocesa confirmó una nueva presentación para el 23 de octubre.

El anuncio generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la agrupación, especialmente después de la expectativa que dejaron sus recientes conciertos en Guadalajara y Monterrey durante mayo. La respuesta del público consolidó el interés por volver a escuchar en vivo algunos de los temas más representativos de la banda.

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A través de sus redes sociales, la banda compartió el anuncio acompañado del mensaje: “Fobia suma nueva fecha este 23 de octubre en el Palacio de los Deportes. Una noche más para sentirnos vivos”. La preventa Banamex fue programada para el 28 de mayo.

Una gira que mantiene viva la expectativa entre sus seguidores

Ocesa anuncia nueva presentación de Fobia en la Ciudad de México ante la gran demanda de sus seguidores. - (Ocesa)
Ocesa anuncia nueva presentación de Fobia en la Ciudad de México ante la gran demanda de sus seguidores. - (Ocesa)

La agrupación ha conseguido mantener la conversación activa entre sus admiradores gracias a una serie de presentaciones que marcaron su regreso a los escenarios. La pausa de varios meses entre conciertos también alimentó rumores sobre posibles anuncios en otras ciudades del país.

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Otro de los elementos que llamó la atención anteriormente fue la aparición de Elohim Corona en la batería durante el reencuentro de la banda con el público en el Vive Latino. La nueva dinámica musical dio frescura a clásicos que siguen siendo parte importante del rock mexicano.

Además de los conciertos, el interés alrededor de la agrupación también creció por la posibilidad de futuros proyectos o incluso material inédito.

El Palacio de los Deportes se prepara para otra noche nostálgica

ARCHIVO - En esta fotografía del 16 de marzo de 2019 el cantante Leonardo de Lozanne de la banda Fobia durante su concierto en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México. Fobia prepara un MTV Unplugged sanitizado en la pandemia. (Foto AP/Christian Palma)
ARCHIVO - En esta fotografía del 16 de marzo de 2019 el cantante Leonardo de Lozanne de la banda Fobia durante su concierto en el Festival Vive Latino en la Ciudad de México. Fobia prepara un MTV Unplugged sanitizado en la pandemia. (Foto AP/Christian Palma)

El nuevo concierto de Fobia promete reunir a generaciones de fanáticos que han seguido la trayectoria del grupo desde sus primeros años. Canciones emblemáticas y la energía del escenario forman parte de una gira que ha despertado nostalgia y emoción entre el público.

La conexión de Leonardo de Lozanne con los asistentes ha sido uno de los puntos más comentados durante esta etapa de reencuentro. La respuesta de los fans también confirmó la vigencia de la agrupación dentro de la escena musical mexicana.

Mientras se acerca octubre, la expectativa continúa creciendo alrededor de ambas fechas en el Palacio de los Deportes. El regreso de Fobia no solo revivió recuerdos para miles de personas, también reafirmó el impacto que la banda mantiene después de décadas de trayectoria.

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