México

Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero reafirma “no tener en mente” colaborar con ella

La cantante dominó la conversación digital por admitir que prefería hacer un dueto con Cazzu antes que con Ángela

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Imagen dividida mostrando a Mía Rubín con un blazer azul y joyas a la izquierda, y a Ángela Aguilar con un blazer beige y top rosa a la derecha
Mía Rubín no descartó la posibilidad de hacer una colaboración musical con Ángela Aguilar. (Ángela Aguilar, Mía Rubín: Instagram)

La cantante Mía Rubín hizo frente a la polémica que surgió tras su reacción al ser cuestionada sobre una posible colaboración con Ángela Aguilar. Luego de que en redes sociales se interpretara su silencio como un desaire hacia la intérprete de regional mexicano, la hija de Erik Rubín y Andrea Legarreta aseguró que nunca buscó minimizar su talento ni sumarse a los ataques que rodean actualmente a la esposa de Christian Nodal.

¿Cómo surgió la controversia?

La controversia comenzó durante un encuentro con medios, cuando Mía habló de las artistas con las que le gustaría trabajar. La cantante expresó admiración por Lucerito Mijares y también dijo que le encantaría colaborar con Cazzu, a quien describió como una artista con “una voz divina”. Sin embargo, al escuchar el nombre de Ángela Aguilar, dudó unos segundos antes de responder: “Pues…”.

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Ese momento bastó para que en TikTok y otras plataformas comenzaran las especulaciones sobre un supuesto rechazo hacia Aguilar, quien desde hace meses enfrenta una ola de críticas relacionadas con su vida sentimental y su relación con Nodal.

Dos retratos fotográficos. Arriba, Mía Rubín, con cabello rizado y joyas, iluminada por luz cálida. Abajo, Ángela Aguilar, con corte bob y labial rojo, vestida de naranja
Mía Rubín fue blanco de críticas tras mostrar poco interés por colaborar con Ángela Aguilar. (Instagram)

Ante la viralización de los videos, Mía Rubín decidió explicar el contexto de su reacción y dejó claro que su silencio no tuvo relación con la capacidad artística de Ángela.

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“Para nada. Yo creo que, eh, al final mi silencio es porque yo sabía que si decía que sí, iba a haber problema y si decía que no, iba a haber problema, independientemente de cómo me sienta”, indicó en entrevista con Ernesto Buitrón.

La hija de Andrea Legarreta afirmó que prefiere mantenerse al margen de las discusiones sobre la vida privada de la integrante de la dinastía Aguilar, especialmente por la polarización que existe en redes sociales.

“Yo la verdad, eh, prefiero no opinar acerca de pues todo lo que ha sucedido en, en, en su vida personal, porque no me incumbe. No sé qué está pasando detrás de cámaras”.

Rubín también reconoció la trayectoria de Ángela Aguilar y destacó que ha construido una carrera desde muy joven dentro de la música regional mexicana.

“Yo no demerito su trabajo en lo absoluto. Siento que es una niña que ha trabajado desde pequeña y la verdad es que tiene muchísimo mérito, es muy talentosa”, dijo.
(Foto: Instagram: @miarubinlega)
Mía Rubín incursionó en la música respaldada por su padre, el ex Timbiriche Erik Rubín. (Foto: Instagram: @miarubinlega)

No descarta una colaboración

Sobre una eventual colaboración musical, Mía señaló que no es algo que contemple actualmente, aunque tampoco cerró la puerta por completo.

“La vida da muchas vueltas. Como dije, no tengo el gusto de conocerla. Si se da, pues qué padre. Si no, no pasa nada. No es algo que tenga en mente”, concluyó.

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