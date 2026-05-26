Obed Vargas obtiene pasaporte español: ¿por qué es importante para su futuro en LaLiga?

(EFE/ Bienvenido Velasco)

El mexicano Obed Vargas continúa dando pasos importantes en su carrera europea. A cuatro meses de su llegada al Atlético de Madrid, el mediocampista consiguió el pasaporte español, situación que podría influir en su permanencia dentro del club para la próxima temporada.

El jugador de 21 años atraviesa semanas clave tanto a nivel de clubes como con la Selección Mexicana, ya que además de definir su futuro en España, también se prepara para formar parte del Mundial 2026.

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Obed Vargas ya no ocupará plaza de extranjero en España

(EFE / Rodrigo Jiménez)

Aunque nació en Alaska, Obed representa a México debido a las raíces mexicanas de su familia. Ahora, el futbolista logró obtener el pasaporte comunitario gracias a la ascendencia española de su madre, Marisol Vargas.

Con ello, el mediocampista deja de ocupar una plaza de extracomunitario, un aspecto relevante dentro de LaLiga, donde los clubes cuentan con un número limitado de registros para futbolistas no comunitarios.

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La situación no solo beneficia al Atlético de Madrid, sino también a otros equipos de Primera División que han mostrado interés en el mexicano como opción para una posible cesión durante la temporada 2026-27.

Atlético de Madrid analiza el futuro del mexicano

(X/ @obed.vargas)

La directiva y el cuerpo técnico del Atlético de Madrid todavía mantienen abierta la decisión sobre el futuro de Obed Vargas dentro de la plantilla rojiblanca.

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Durante la recta final de la temporada 2025-26, el mediocampista pudo ser inscrito con el primer equipo tras la salida de Gallagher, lo que le permitió sumar experiencia dentro de la dinámica del club.

Además, el panorama del mercado de fichajes podría abrirle más espacio al mexicano. Reportes desde España señalan que Thiago Almada tendría posibilidades de salir del equipo, mientras que Nahuel Molina también podría ser registrado próximamente como jugador comunitario tras avanzar en su proceso de nacionalidad española.

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