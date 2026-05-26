PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

(Jovani Pérez / Infobae)

La UEFA Champions League 2025/26 llegará a su desenlace este sábado 30 de mayo con el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal F.C. en el Puskás Aréna de Budapest.

El equipo parisino intentará defender el título conquistado la temporada pasada, mientras que el Arsenal disputará una nueva oportunidad de levantar por primera vez la Champions League bajo el proyecto encabezado por Mikel Arteta.

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PSG y Arsenal llegan tras eliminar a Bayern y Atlético de Madrid

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, alcanzó la final después de superar al Bayern Munich en una de las semifinales más intensas del torneo, con marcador global de 6-5.

El conjunto francés llega además como uno de los equipos más ofensivos de la temporada europea y buscará convertirse en bicampeón continental.

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Del otro lado, el Arsenal avanzó a la final tras eliminar al Atlético de Madrid por marcador global de 2-1.

El cuadro londinense, dirigido por Mikel Arteta, ha destacado por mantener una de las defensas más sólidas de la competencia.

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Horario y transmisión de la Final de la Champions League en México

(Europa Press)

La Final de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

En México, el partido podrá verse a las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

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La transmisión estará disponible a través de TNT Sports, Max México y tabii.