México Deportes

PSG vs Arsenal, EN VIVO: a qué hora y dónde ver la Final de la Champions League 2026 en México

El equipo parisino intentará defender el título conquistado la temporada pasada, mientras que el Arsenal disputará una nueva oportunidad de levantar por primera vez la Champions

Guardar
Google icon
(Jovani Pérez / Infobae)
(Jovani Pérez / Infobae)

La UEFA Champions League 2025/26 llegará a su desenlace este sábado 30 de mayo con el duelo entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal F.C. en el Puskás Aréna de Budapest.

El equipo parisino intentará defender el título conquistado la temporada pasada, mientras que el Arsenal disputará una nueva oportunidad de levantar por primera vez la Champions League bajo el proyecto encabezado por Mikel Arteta.

PUBLICIDAD

PSG y Arsenal llegan tras eliminar a Bayern y Atlético de Madrid

(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)
(EFE/EPA/ANNA SZILAGYI)

El Paris Saint-Germain, dirigido por Luis Enrique, alcanzó la final después de superar al Bayern Munich en una de las semifinales más intensas del torneo, con marcador global de 6-5.

El conjunto francés llega además como uno de los equipos más ofensivos de la temporada europea y buscará convertirse en bicampeón continental.

PUBLICIDAD

Del otro lado, el Arsenal avanzó a la final tras eliminar al Atlético de Madrid por marcador global de 2-1.

El cuadro londinense, dirigido por Mikel Arteta, ha destacado por mantener una de las defensas más sólidas de la competencia.

Horario y transmisión de la Final de la Champions League en México

(Europa Press)
(Europa Press)

La Final de la UEFA Champions League 2025/26 entre PSG y Arsenal se disputará este sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest.

En México, el partido podrá verse a las 10:00 horas, tiempo del centro del país.

La transmisión estará disponible a través de TNT Sports, Max México y tabii.

Temas Relacionados

PSGArsenalChampions Leaguemexico-noticiasmexico-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

La banda regiomontana fue invitada para celebrar una de las festividades más representativas del estado de California

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026

En un evento especial, la selección canalera dio a conocer la lista de jugadores que buscará la primera victoria en las Copas del Mundo de la historia

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026

Obed Vargas obtiene pasaporte español: ¿por qué es importante para su futuro en LaLiga?

El jugador de 21 años se alista para disputar su primera Copa del Mundo con la selección mexicana

Obed Vargas obtiene pasaporte español: ¿por qué es importante para su futuro en LaLiga?

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

La lucha en el medio campo obliga a los aspirantes a mostrar su mejor versión justo antes del anuncio oficial del 29 de mayo

Marcelo Flores es convocado a la prelista de la Selección de Canadá, busca un lugar en el Mundial 2026

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”

El delantero considera que la dirección técnica renovó el compromiso colectivo y anticipa un proceso lleno de aprendizajes bajo la guía de figuras legendarias

Santiago Gimenez fija la meta de México en el Mundial 2026: “No es suficiente el quinto partido”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen en Tecámac a presunto asesino de una policía municipal del Edomex

Detienen al sobrino de “El Chapo” Guzmán en Sonora: cuenta con orden de extradición a Estados Unidos

Marina desmantela plantíos de amapola del CJNG y afecta finanzas del grupo criminal en Nayarit

Violencia en Sinaloa: grupo armado dispara contra domicilio en Culiacán y deja dos heridos

Arrestan en Chihuahua a “El Maro”, objetivo prioritario e integrante de la célula de Gente Nueva del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

¿Cómo trataba Florinda Meza a Chespirito? Juan Antonio Edwards da su versión tras convivir por años con la pareja

Mía Rubín elogia a Ángela Aguilar pero reafirma “no tener en mente” colaborar con ella

¡Fobia desata locura en CDMX! Agotan boletos y abren nueva fecha en el Palacio de los Deportes

Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

DEPORTES

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

Renata Zarazúa es eliminada en primera ronda del Roland Garros 2026

La predicción que se viralizó: John Milton explica el campeonato de Cruz Azul y lanza advertencia para México en el Mundial 2026

Kinky enciende el Dodger Stadium en una noche de fiesta, béisbol y orgullo mexicano

Panamá anuncia su convocatoria de 26 jugadores para disputar el Mundial 2026

Obed Vargas obtiene pasaporte español: ¿por qué es importante para su futuro en LaLiga?