Tras salir de Morena, Sergio Mayer revela que tramitará su tarjeta del INAPAM: “Para tener descuentos”

CIUDAD DE MÉXICO, 18MARZO2026.- El diputado Sergio Mayer regresó al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. FOTO: GALO CAÑAS/ CUARTOSCURO.COM

El exdiputado federal Sergio Mayer anunció que tras su salida de Morena iniciaría los trámites para obtener su tarjeta del INAPAM, declaración que realizó durante un encuentro con la prensa compartido por la reportera Berenice Ortiz en Youtube.

Mayer defendió su edad y el acceso a beneficios para adultos mayores

Mayer subrayó que tras cumplir los 60 años accederá a este beneficio dirigido a adultos mayores y manifestó sentirse orgulloso de su trayectoria y de la nueva etapa que atraviesa.

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Durante la conversación, el exlegislador ironizó sobre su edad al recibir felicitaciones por su cumpleaños.

“Ya entré a la tercera edad. Soy adulto mayor, así que trátenme con más respeto”, expresó entre risas.

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Al ser cuestionado sobre cuándo gestionaría la tarjeta de descuentos, Mayer afirmó: “La del INAPAM ya la puedo sacar. Ya la vamos a tramitar. Para tener descuentos, sí. Siempre es buena, siempre para lo que sirva”.

Su renuncia a Morena y los motivos personales

Sobre su reciente salida del partido Morena, Mayer precisó que se trató de una decisión personal y no de una estrategia política.

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“Yo renuncié a la militancia de Morena (...) Pero yo sigo creyendo en el movimiento, lo sigo apoyando. Hay temas de la militancia que no me sentía a gusto y es por eso que lo estoy haciendo”, subrayó y mandó su apoyo a la presidenta.

Sergio Mayer ha alternado su labor en el Congreso con la televisión. (Sergio Mayer: Instagram)

Negó que su renuncia obedezca a presiones externas o a negociaciones con otros partidos. “No renuncié porque haya negociado con algún otro color, otro partido o porque tengo otras inquietudes”, afirmó.

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Sobre las campañas internas en su contra y las diferencias vividas dentro del partido, Mayer declaró: “Hicieron campañas de ‘fuera Mayer de Morena’ en redes y demás desde un inicio”.

Mayer sostuvo que el respeto a la diversidad de opiniones dentro de movimientos masivos resulta fundamental.

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Reconoció la labor de su coordinador Ricardo Monreal y aseguró que su salida de la militancia no significa el abandono de sus convicciones políticas ni de sus responsabilidades legislativas.