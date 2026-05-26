¿Cómo trataba Florinda Meza a Chespirito? Juan Antonio Edwards da su versión tras convivir por años con la pareja

Durante una entrevista con el reportero Eden Dorantes, Juan Antonio Edwards compartió detalles sobre la convivencia entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” en los años en que estuvo cerca de ellos.

¿Qué dijo Juan Antonio Edwards?

Edwards afirmó que durante los veinte años en los que trabajó en los proyectos de Chespirito, incluyendo giras y obras como “Once y doce”, el trato hacia todos los miembros del elenco era el mismo.

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Florinda Meza y Chespirito. (Instagram)

El actor señaló: “Nos trataba de la misma manera, llegábamos al mismo hotel, teníamos los mismos beneficios, todo exactamente igual”.

Agregó que incluso, hace aproximadamente un año, volvió a reunirse con Florinda Meza para convivir en un ambiente relajado.

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Juan Antonio Edwards recuerda el ambiente de trabajo con Chespirito y Florinda Meza

El actor explicó que, pese a las anécdotas sobre supuestos regaños o maltratos, su vivencia personal fue distinta:

“Yo no hablo de los demás, yo hablo de cómo me fue a mí y cómo me fue en la feria. Me fue de maravilla”.

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Edwards describió a Gómez Bolaños como una persona seria pero con chispa y sentido del humor, que permitía propuestas en el escenario, aunque siempre cuidando el concepto original de las producciones.

Sobre la dinámica tras bambalinas, Edwards relató que, si bien existían reglas, como la prohibición de comer en ciertos lados, estas situaciones nunca pasaron de ser anécdotas entre compañeros:

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“Florinda de repente no nos dejaba comer en... no en el escenario, sino atrás del escenario”, dijo.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

El actor recordó que tanto él como Meza compartían el gusto por la comida y que, a pesar de las reglas, llegaban a bromear sobre quién era más tragón.

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“Fuimos a varios buffets y comía a la par que yo una pizza completa… Yo me acababa los doce pedazos, ella se comía once”, contó Edwards entre risas.

Sobre la imagen que ofrece la reciente bioserie sobre la vida de Chespirito, Edwards comentó:

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“Que la pinten como quieran. Ahora sí, como diría Chela Nájera: ‘Cada quien sus neurosis’”. El actor insistió en que su experiencia personal fue positiva y que nunca presenció maltratos, concluyendo: “Yo no hablo de los demás”.

¿Cómo trataba Florinda a Chespirito?

Al ser cuestionado sobre cómo trataba Florinda a Roberto Gómez Bolaños, el artista detalló:

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“Yo no hablo de los demás, yo hablo de a mí y cómo me fue en la feria”. Me fue de maravilla. Tuvimos dejes y manejes. Hubo diferencias, por supuesto, pero todas se arreglaron. Así que yo, la neta, me fue de maravilla", sentenció.