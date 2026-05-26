Sheinbaum celebra que Andy López Beltrán salió de Morena para competir por Tabasco

En la conferencia matutina, la mandataria reconoció el trabajo realizado por el exfuncionario en la organización del partido y consideró que su decisión de dejar el cargo se da en el contexto regular de los procesos electorales.

Este martes, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la salida de Andrés Manuel López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena. La mandataria no dudó en respaldar la gestión del hijo del expresidente y describió su trabajo como “buenísimo”.

“Afilió a, no sé, 12 millones creo. Imagínate, partido político más grande, no sé si del mundo, pero sí uno de los más grandes”, señaló Sheinbaum, quien destacó que López Beltrán es “un gran organizador”.

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“Él tomó la decisión de irse a competir”

El ángulo que más llamó la atención fue la forma en que la presidenta describió la salida: como una decisión propia y en el marco natural de los tiempos electorales del partido.

“Él tomó la decisión de dejar la Secretaría de Organización de Morena, irse a competir”, dijo Sheinbaum, y recordó que Morena abrirá muy pronto sus convocatorias para candidaturas, por lo que todos aquellos que quieran competir tienen que irse a sus territorios.

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La declaración coincide con lo que el propio López Beltrán escribió en su carta oficial del 25 de mayo, en la que señaló que contenderá por la diputación federal del VI Distrito Electoral de Tabasco.

La salida del dirigente marca un punto de inflexión para el partido, en un contexto de tensiones y reacomodos estratégicos que anticipan nuevas batallas políticas y redefinición de liderazgos de cara al futuro. (Facebook-Andrés Manuel López Beltrán)

“Todos son muy buenos”: Sheinbaum cierra filas con la dirigencia

Al ser cuestionada sobre el reacomodo interno que vive Morena, la presidenta fue escueta pero contundente: “Todos son muy buenos”. Mencionó por nombre a Luisa María Alcalde, a quien calificó de “extraordinaria”, a Ariadna Montiel como “de primera”, a “Andy” también como “de primera”, y a la nueva secretaria Carolina Rangel, a quien también elogió.

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Con esas palabras, Sheinbaum cerró cualquier especulación sobre fracturas o tensiones internas, al menos desde la tribuna presidencial.

La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)

El círculo se cierra: carta, respuesta y aval presidencial

En menos de 24 horas, la salida de “Andy” López Beltrán de Morena pasó por tres momentos: su carta oficial del 25 de mayo anunciando su separación y su intención de ir por Tabasco, la respuesta de Ariadna Montiel celebrando su “nueva etapa”, y ahora el respaldo público de la presidenta Sheinbaum desde Palacio Nacional. Un capítulo que cerró, al menos en la versión oficial, sin tropiezos.

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