Crystal Palace vs Rayo Vallecano: cuándo y dónde ver EN VIVO la final de la UEFA Conference League desde México

Ambos equipos buscarán conseguir su primer campeonato europeo y así obtener su clasificar a la UEFA Europa League de la próxima temporada. (Infobae México: Jovani Pérez)

Crystal Palace y Rayo Vallecano se enfrentarán este miércoles en la final de la UEFA Conference League desde Leipzig, Alemania a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), donde ambos equipos buscarán hacer historia y conseguir su primer título continental.

El mejor momento en la historia del Crystal Palace

(Reuters/Andrew Boyers)

El Crystal Palace atraviesa una de las etapas más sólidas en su historia reciente y se encuentra frente a la posibilidad de consolidar un ciclo exitoso.

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Tras varias temporadas luchando por la permanencia en la Premier League, el equipo londinense ha logrado establecerse como un rival competitivo, mostrando un futbol más ambicioso y consiguiendo resultados destacados frente a equipos de mayor presupuesto.

Este crecimiento se vio reflejado desde la temporada pasada, donde consiguieron el primer título en la historia de la franquicia cuando vencieron en la final de la FA Cup al Manchester City, triunfo que les valió clasificarse a la UEFA Conference League.

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A pesar de no haber sido su mejor temporada en la Premier League al finalizar en la decimoquinta posición con 45 puntos, el equipo consiguió el título de la Community Shield frente al Liverpool y posteriormente han encontrado su mejor futbol en la competencia europea, donde están a un paso de levantar el trofeo.

Rayo Vallecano busca su primer título europeo

(EFE/EPA/MONAMMED BADRA)

Rayo Vallecano enfrenta una cita clave en su historia, con la posibilidad de alcanzar su primer título continental. A lo largo de la historia, el club de Vallecas ha destacado por su identidad combativa y su cercanía con la afición, elementos que han sido fundamentales para mantenerse competitivo en La Liga a pesar de las limitaciones presupuestarias.

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Después de no haberse podido clasificar a competencias europeas al terminar en la octava posición dentro del torneo doméstico, el Rayo Vallecano tiene la posibilidad de acceder a la UEFA Europa League en caso de ser campeón de la Conference, por lo que para ellos es un juego que define varias cosas además del título,

Cuándo y dónde ver el juego en vivo

El encuentro entre Crystal Palace y Rayo Vallecano podrá verse a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN y Claro Sports.

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