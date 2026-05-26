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Asesor de Maru Campos afirma que el citatorio de la FGR podría llegar a ser un “golpe de Estado” en Chihuahua

En comparecencia ante la fiscalía es posible que la situación jurídica de la mandataria cambie

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Gil Zuarth calificó como "golpe de Estado" la posibilidad de que la FGR modifique el estatus de la mandataria de Chihuahua. Crédito: Gobierno de Chihuahua
Gil Zuarth calificó como "golpe de Estado" la posibilidad de que la FGR modifique el estatus de la mandataria de Chihuahua. Crédito: Gobierno de Chihuahua

Roberto Gil Zuarth, asesor de Maru Campos, afirmó que la citación a la gobernadora de Chihuahua ante la FGR podría derivar en un cambio de estatus legal y la califica como golpe de Estado.

La declaración la realizó en conferencia de prensa el pasado 25 de mayo, al referirse a la cita para la gobernadora del PAN con fecha del 27 de mayo en instalaciones de la Fiscalía General de la República.

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“Le dicen:Gobernadora, venga en calidad de testigo, pero tráigase abogado defensor por si aquí le cambiamos la condición a inculpada’, señaló Gil Zuarth.

Sobre ese escenario, agregó: “Lo que vayan a hacer o intenten hacer el miércoles a las diez de la mañana en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, si llegan a ese extremo, solo puede ser calificado como un golpe de Estado, un golpe a la Constitución.

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PAN convoca a movilización masiva en Chihuahua para respaldar a Maru Campos

El PAN anuncia una semana de acciones en defensa de Maru Campos por presunta persecución política del gobierno federal; culminará con un evento masivo en Chihuahua el próximo fin de semana.

El PAN anunció el pasado 25 de mayo una movilización masiva en Chihuahua para respaldar a la gobernadora Maru Campos el próximo fin de semana, después de acusar al gobierno federal y a Morena de emprender una persecución política en su contra por su actuación contra el crimen organizado, según informó el dirigente nacional del partido Jorge Romero Herrera.

La dirigencia panista adelantó que la convocatoria forma parte de una semana de acciones de respaldo y que los detalles del acto se darán a conocer más adelante, según lo dicho por Romero Herrera desde el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. El dirigente sostuvo que el partido cuidará de forma estratégica la organización del evento.

Romero Herrera afirmó que el evento estará “repleto de ciudadanía, de Chihuahua y de todos los lugares de donde nos quieran acompañar para respaldarla, según su mensaje difundido en el anuncio. También aseguró que el PAN buscará exhibir con esa convocatoria un contraste con la capacidad de movilización de sus adversarios.

La gobernadora Maru Campos acudirá a declarar ante la FGR en Ciudad Juárez

El citatorio entregado fue señalado por la mandataria como deficiente
Maru Campos señaló que el citatorio de la FGR presenta incongruencias y aseguró que su equipo jurídico analiza el documento para garantizar el debido proceso. Crédito: Maru Campos Galván

La gobernadora Maru Campos declaró que acudirá a rendir declaración ante la FGR el próximo miércoles 27 de mayo en Ciudad Juárez, aunque sostuvo que el citatorio que recibió el pasado 23 de mayo “tiene muchas incongruencias y está mal hecho.

En declaraciones a medios este 25 de mayo, la mandataria dijo que su equipo “está valorando jurídicamente el contenido del documento y pidió que se cuide “el debido procesoy la “presunción de inocencia. “He sido siempre una mujer apegada a la ley, que da la cara, no hay ningún problema, afirma.

Tras salir de la mesa de seguridad en el municipio de Cuauhtémoc, Campos señaló que atenderá el llamado pese a lo que consideró fallas del citatorio y remarcó: Chihuahua tiene una gobernadora que no ha dejado de trabajar.

Más tarde, en la capital del estado, la gobernadora sostuvo que a ella no se le respeta el fuero constitucional y contrastó ese trato con el del senador de Morena y exgobernador Javier Corral Jurado, de quien afirmó que tiene una orden de aprehensión en Chihuahua. También mencionó que se le vio en días recientes con el senador Enrique Inzunza, quien cuenta con acusaciones de vínculos con el Cártel de Sinaloa.

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