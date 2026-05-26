Morena vs PAN: Montiel acusa a Romero de encubrir el Cártel Inmobiliario mientras defiende a Maru Campos

Autoridades de la Ciudad de México ofrecen una conferencia de prensa sobre la suspensión de actividades, con un letrero oficial y un puente elevado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, acusó a su contraparte del PAN, Jorge Romero de encubrir al Cártel Inmobiliario, el cual se presentó especialmente en la alcaldía Benito Juárez cuando funcionarios panistas eran alcaldes, entre los años

En conferencia de prensa, la dirigente morenista realizó una presentación sobre cómo operó este cártel durante las administraciones panistas en dicha alcaldía de la Ciudad de México, el cual salió a la luz en 2021.

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La morenista recordó este caso en medio de fuertes tensiones entre Morena y el PAN por el caso de Chihuahua, en donde, se dio a conocer que agentes estadounidenses tenían participación en territorio mexicano con la aprobación únicamente del gobierno estatal, encabezado por la panista Maria Eugenia Campos.

En ese contexto, la dirigente de morena recordó uno de los expedientes más oscuros de corrupción del PAN, aclarando que son “delincuentes defendiendo a delincuentes”.

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“De este tamaño es la corrupción de quienes hoy defienden a Maru Campos”, señaló la funcionaria al acusar al presidente del PAN, Jorge Romero, de encubrir y liderar esta red de corrupción.

(Fotos: Fiscalía de CDMX)

Cártel Inmobiliario en CDMX: principales implicados

Montiel afirmó que la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez permitió la construcción irregular de 130 inmuebles, con un excedente de hasta siete niveles por encima de lo autorizado conforme a la norma urbana de la Ciudad de México. El total de niveles irregulares asciende a 264, cifra que supera la altura de algunas de las torres más altas de Dubái, detalló la morenista.

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La líder nacional detalló que en el periodo previo a Jorge Romero solo se detectaron cinco inmuebles con irregularidades, mientras que durante su administración, la cifra subió a 27. Con Christian Von Roerich, alcalde sucesor, se identificaron 58 casos, y con Santiago Taboada, actual secretario de organización del PAN, 40 más.

Montiel señaló que la corrupción inmobiliaria en Benito Juárez supera los 7 mil 142 millones de pesos en inversión afectada y ha generado una crisis urbana. Explicó que hay al menos 50 personas procesadas, incluidos exalcaldes y funcionarios de obras públicas, algunos de ellos detenidos, sentenciados o prófugos. Por lo que recalcó que esta estructura no se trata de errores aislados, sino de una red coordinada por el grupo político encabezado por Romero.

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De acuerdo a lo que se sabe de este Cártel, en el que estuvieron implicados muchos funcionarios panistas, el modus operandi se basaba en exigir cuotas a empresas constructoras para autorizar obras o permitir irregularidades. Existieron además aportaciones económicas solicitadas para financiar campañas políticas de ciertos candidatos vinculados con la red, como fue el caso de Christian Von Roehrich, exalcalde panista, quien posteriormente fue aprehendido por estos delitos