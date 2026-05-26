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Maru Campos podría ir 40 años a la cárcel por traición a la patria, asegura Sandra Cuevas

Sandra Cuevas abordó en un video el caso CIA en Chihuahua, la salida de Andy de Morena y la gestión económica de Claudia Sheinbaum

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El video difundido en redes sociales por Cuevas aborda presuntas irregularidades en Chihuahua, inversiones externas vinculadas al gobierno federal y la salida de un dirigente partidista con miras a una diputación en Tabasco (Imagen ilustrativa)
El video difundido en redes sociales por Cuevas aborda presuntas irregularidades en Chihuahua, inversiones externas vinculadas al gobierno federal y la salida de un dirigente partidista con miras a una diputación en Tabasco (Imagen ilustrativa)

La política y empresaria Sandra Cuevas publicó un video en el que abordó tres temas de coyuntura nacional: los señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, en el contexto del llamado “caso CIA”; la inversión europea anunciada durante el gobierno de Claudia Sheinbaum; y la salida de Andrés Manuel López Beltrán —conocido como “Andy”— de su cargo en Morena para buscar una diputación federal por Tabasco.

Sandra Cuevas publica un video en el que acusa a Maru Campos de posible traición a la patria por permitir presencia de la CIA en Chihuahua, menciona inversiones europeas anunciadas por el gobierno de Sheinbaum y comenta la salida de Andy López Beltrán de Morena para buscar una diputación en Tabasco; sus declaraciones reflejan su opinión y no cuentan con respaldo oficial.

El caso CIA y los señalamientos a Maru Campos

En su mensaje, Cuevas afirmó que la gobernadora panista de Chihuahua “puede pasar en la cárcel hasta cuarenta años por traición a la patria”, señalando como causa el haber permitido la intervención de agencias estadounidenses, incluidas la CIA y el FBI, en territorio mexicano.

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Es importante contextualizar: la afirmación de Cuevas se inscribe en un debate político más amplio. De acuerdo con el Código Penal Federal, el delito de traición a la patria contempla penas que van de cinco a 40 años de prisión, lo que ha sido retomado por legisladores al advertir sobre las posibles consecuencias legales del caso. Sin embargo, la pena de hasta 40 años fue señalada por senadores y diputados de Morena y del PT como una posibilidad en caso de que se acredite que Campos permitió la intervención de agencias como la CIA sin autorización del Gobierno federal. A la fecha, no existe una sentencia ni un proceso penal formal concluido en contra de la mandataria chihuahuense.

Tras confirmarse la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una nueva línea de investigación que revisará si la Fiscalía General del Estado de Chihuahua invadió la competencia federal, derivado del operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas en la sierra del estado, en el que participaron agentes de la CIA.

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Por su parte, Maru Campos ofreció versiones distintas en dos entrevistas. Con Ciro Gómez Leyva afirmó no saber de la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, pero horas después, con Joaquín López-Dóriga, reconoció contacto y colaboración con agencias como el FBI y la DEA en operaciones y extradiciones, aunque negó la participación de la CIA. Además, al ser cuestionada sobre si agentes extranjeros participaban físicamente en detenciones, la gobernadora respondió: “Sí, o sea participaban quienes debían de estar en ese momento… atrapar o sí, o detener a ese generador de violencia.”

Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G
Mediante sus canales oficiales, la gobernadora de Chihuahua emitió el mensaje y compartió la fotografía. Crédito: X - @MaruCampos_G

La inversión europea y el gobierno de Sheinbaum

Cuevas también hizo referencia en su video a la gestión económica de la presidenta Claudia Sheinbaum, señalando que funcionarios de alto nivel de la Unión Europea habrían llegado a México para invertir más de cinco mil millones de euros, lo cual, en sus palabras, se traduce en empleo para los mexicanos. Asimismo, mencionó que Sheinbaum cuenta con más del 70 por ciento de aprobación a nivel nacional.

Estas cifras fueron presentadas por Cuevas como contraste ante lo que describió como una actitud de “víctima” de Maru Campos. La nota no pudo verificar de forma independiente los datos específicos sobre aprobación e inversión mencionados en el video.

Andy López Beltrán deja Morena y va por una diputación en Tabasco

Sobre el tercer punto de su mensaje, Cuevas se refirió a la salida de Andrés Manuel López Beltrán de su cargo en el partido. Andrés Manuel López Beltrán renunció a la Secretaría de Organización de Morena y a su cargo en la Comisión Nacional de Elecciones del partido para buscar ser diputado federal por Tabasco.

López Beltrán anunció su separación a través de una carta dirigida a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, en la que informó que contenderá por el VI Distrito Electoral Federal de Tabasco, integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, rumbo a los comicios de 2027.

En el video, Cuevas dirigió un mensaje directo al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en el que le pidió que trabaje “con corazón y humildad”, que deje “a un lado la soberbia, los lujos y los errores” y que siga la misma trayectoria política de su padre. “No avergüences más a tu papá”, expresó la política en el video.

La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)
La renuncia formal de Andrés Manuel López Beltrán fue notificada a la presidenta del partido, tras su decisión de buscar una diputación federal por Tabasco, aunque se venía anticipando su salida desde hace varios meses. (Infobae-Itzallana)

El contexto del video

El material fue difundido en redes sociales por la propia Sandra Cuevas, quien se presentó como “política y empresaria”. El video circula en plataformas digitales y no ha sido acompañado de documentación oficial que respalde las afirmaciones específicas sobre el caso legal de Maru Campos. Las declaraciones corresponden exclusivamente a la opinión y postura pública de Cuevas.

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