“Abogada de las Estrellas” desata indignación por presunto maltrato animal en plena transmisión

Polémica por video de presunto maltrato animal en transmisión en vivo.

La abogada Mariana Gutiérrez, conocida en redes y medios como la “Abogada de las Estrellas”, se colocó en el centro de la controversia luego de que circulara un video en el que presuntamente maltrata a un perro durante una transmisión en vivo realizada en una fiesta de cumpleaños.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, muestran a la litigante interactuando de manera agresiva con el animal frente a decenas de personas, lo que generó indignación entre usuarios de redes sociales, activistas y figuras públicas.

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as reacciones se multiplicaron rápidamente debido a que el episodio ocurrió en un espacio público y quedó registrado en video.

Video

La frase “si así trata al perrito en público, ¿qué ocurrirá en privado?” fue una de las más compartidas entre internautas que condenaron la conducta exhibida en el clip.

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Sergio Mayer exige intervención de autoridades por maltrato animal

Uno de los pronunciamientos más visibles fue el del actor y político Sergio Mayer, quien calificó el hecho como “indignante, ofensivo y agresivo”.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Mayer señaló que la agresión hacia un ser vivo frente a tantas personas reflejaría una sensación de impunidad.

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Además, etiquetó a la Brigada de Vigilancia Animal y a la Fiscalía capitalina para solicitar atención al caso.

Sergio Mayer arremete en contra de la abogada.

El conductor de noticias José Luis Morales también se sumó a las críticas y afirmó que la actitud de la abogada generó un fuerte rechazo entre usuarios digitales, particularmente porque Gutiérrez ha construido una imagen pública ligada a la defensa de figuras del espectáculo y causas relacionadas con derechos humanos.

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¿Quién es Mariana Gutiérrez, la llamada “Abogada de las Estrellas”?

Mariana Gutiérrez es una litigante mexicana conocida por encabezar la firma Gutiérrez & Asociados y participar en casos mediáticos relacionados con celebridades y figuras públicas del entretenimiento.

En años recientes ha representado a personajes de la televisión y la música, además de protagonizar controversias legales con actores como Eduardo Yáñez.

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¿Quién es la abogada de las estrellas?

También ha sido vinculada con litigios relacionados con violencia de género, daño moral y presuntos actos de difamación.

Su presencia mediática le ha valido el apodo de “Abogada de las Estrellas”, especialmente por involucrarse en procesos legales de alto perfil dentro de la farándula mexicana.

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¿Cómo se castiga el maltrato animal en México?

En México, el maltrato animal está tipificado como delito en diversos códigos penales estatales y también cuenta con respaldo jurídico a nivel federal. La legislación contempla sanciones económicas y penas de prisión para quienes provoquen sufrimiento, lesiones o la muerte a animales.

En entidades como la Ciudad de México, las penas pueden ir desde varios meses hasta más de cuatro años de cárcel, dependiendo de la gravedad de los hechos y si existe crueldad extrema o muerte del animal.

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La iniciativa también busca enviar un mensaje claro a la sociedad sobre la importancia del respeto y protección hacia los animales (FOTO: Criterio HN)

Especialistas y organizaciones animalistas recuerdan que el maltrato no solo incluye agresiones físicas directas, sino también abandono, negligencia, falta de alimento, encierro inadecuado y cualquier conducta que cause dolor o estrés.

Además, organismos de protección animal han señalado en distintas ocasiones que existe una relación entre la violencia hacia animales y otros tipos de violencia social.

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Reacciones en redes y llamado a denunciar actos de crueldad

Tras la difusión del video, usuarios exigieron que las autoridades investiguen el caso y recordaron que cualquier acto de crueldad animal puede denunciarse ante fiscalías locales y dependencias de protección animal.

Comentarios sobre la escena.

Entre los comentarios más recurrentes destacó la exigencia de no normalizar conductas agresivas hacia animales domésticos, especialmente cuando estos dependen completamente del cuidado humano.

Formas de maltrato animal reconocidas por la ley

Golpes, agresiones físicas o mutilaciones .

Abandono de mascotas en la vía pública .

Negligencia extrema, como falta de agua o alimento .

Mantener animales en espacios insalubres o inseguros .

Explotación en peleas o espectáculos violentos .

Actos que provoquen sufrimiento, estrés o lesiones.

Hasta el momento, Mariana Gutiérrez no ha emitido un posicionamiento público amplio sobre la polémica que se viralizó durante las últimas horas.