Cae en Durango “El Limones”, presunto extorsionador de alto perfil de Los Cabrera Sarabia, célula del Cártel de Sinaloa

Edgar “N”, alias El Limones, es señalado como presunto jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila y extorsionador alineado con el Cártel de Sinaloa. (FOTO: X: @OHarfuch)

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, anunció que tras un fuerte operativo federal en el estado de Durango fue arrestado Edgar “N”, alias El Limones, presunto jefe de plaza en la región Laguna de Durango y Coahuila y extorsionador alineado con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la información de las autoridades, El Limones es integrante de la organización criminal conocida como Los Cabrera, célula delictiva que se disputa territorios dentro del llamado Triángulo Dorado.

“Su detención constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión”, detalló Harfuch en un comunicado oficial.

Edgar “N” era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas de Los Cabrera. Asimismo, Harfuch detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) identificó operaciones millonarias relacionadas con extorsión, lavado de dinero y fraude. Además de la compra de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, Edgar “N” se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal, por debajo de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 y/o El 300.

Durante su detención, se aseguraron:

5 armas largas

1 arma corta

1 granada

Equipo táctico

Cargadores

Cartuchos útiles

Equipo de comunicación

Objetos asegurados durante el operativo. (FOTO: X: @OHarfuch)

Cabe señalar que el operativo fue cumplimentado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), SSPC a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional, bajo órdenes de un Juez de Control y bajo estricto apego a derecho en la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Los Cabrera y La Línea: una batalla sangrienta por territorios del Triángulo Dorado

Tras la caída de Roberto “N”, alias El 02, líder de una célula de Los Cabrera, diversos grupos delictivos se disputan territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango en busca de control de caminos y elaboración de drogas sintéticas.

Diversos grupos delictivos se disputan territorios de Chihuahua, Sinaloa y Durango en busca de control de caminos y operaciones ilícitas. (Infobae México/ Jovani Pérez)

De acuerdo con información corroborada por Infobae México, la disputa entre Los Cabrera y La Línea (célula criminal perteneciente al Nuevo Cártel de Juárez) sería la principal responsable de la violencia registrada en el municipio de Ojinaga, Chihuahua.

Desde el año 2024 se han registrado hechos violentos en ese municipio que provocaron el despliegue de más de 300 elementos estatales y del Ejército Mexicano para reforzar la seguridad, lo cual se explica debido que se trata de un corredor estratégico que abarca desde el municipio de Aldama hasta Ojinaga cercanos a la zona fronteriza.

¿Por qué es importante el Triángulo Dorado?

Desde la década de 1970, diversas investigaciones del Gobierno de Estados Unidos junto al Gobierno de México apuntaron que algunos municipios de Sinaloa, Chihuahua y Durango concentraban a mayor cantidad de plantíos de marihuana y amapola.

Triángulo Dorado. (Foto: Especial)

Tal situación motivó el despliegue de la Operación Cóndor en 1975, uno de los primeros despliegues para combatir al narcotráfico en México cuyo objetivo principal era acabar con los plantíos mediante el uso masivo de herbicidas.

Desde ese entonces y hasta la fecha, el Triángulo Dorado ha sido considerado un tesoro para las estructuras criminales, pues sus densas montañas dificultan el acceso de las fuerzas policiacas y militares.

Con el paso de las décadas, grupos del narco han establecido sistemas de riego y carreteras clandestinas para acercarse a las tierras a las que, mayoritariamente, sólo se puede entrar a pie.

Una guerra entre cárteles que se mantiene hasta tiempos actuales

Tras la creación de diversos cárteles en los estados anteriormente mencionados, informes de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua apuntan que la guerra por el Triángulo Dorado se mantiene hasta fechas actuales.

La guerra entre La Línea y Los Cabrera permanece hasta ahora. Imagen: Infobae México

Según las autoridades, el Nuevo Cártel de Juárez mantiene duros enfrentamientos contra el Cártel de Sinaloa, específicamente contra Los Cabrera, grupo afín a La Mayiza. Esto provocado a una supuesta traición de Roberto “N” hacia el Nuevo Cártel de Juárez, lo que convirtió a los municipios de Aldama, Coyame del Sotol y Manuel Benavides en un campo de batalla.

La captura de Roberto “N” se llevó a cabo tras un enfrentamiento armado en contra de elementos de la Defensa y de la Guardia Nacional en el municipio de Aldama.

Su detención se llevó a cabo en la localidad de El Pueblito, donde también fueron aseguradas diez personas más relacionadas con este grupo criminal afín a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.